E17 volledig versperd na ongeval met drie vrachtwagens

Door een ongeval met drie vrachtwagens is E17 richting Antwerpen donderdagmiddag volledig versperd ter hoogte van Haasdonk. Het is er anderhalf uur aanschuiven.

Het ongeval gebeurde rond het middaguur net voorbij de afrit Haasdonk richting Antwerpen. Een vrachtwagen die zwaar geladen was met bouwmaterialen reed achteraan in op een autotransport, geladen met Volvo’s. Meerdere auto’s raakten zwaar beschadigd. (Lees verder onder de foto)

© ypw

De vrachtwagen met bouwmaterialen raakte daarna nog een tweede vrachtwagen, die daardoor in schaar kwam te staan.

De bestuurder van de eerste vrachtwagen zat gekneld in zijn cabine en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd met een wonde aan het hoofd naar het ziekenhuis gebracht maar verkeert niet in levensgevaar.

De snelweg raakte door het ongeval volledig versperd. Een depannagedienst die in de buurt was kon de vrachtwagen die in schaar stond intussen al lostrekken.

De brandweer probeert een rijstrook zo snel mogelijk vrij te maken maar de takelwerkzaamheden, en de bijkomende hinder voor het vereer, zullen nog enkele uren duren. Ook de wegen in de buurt slibben dicht doordat bestuurders een alternatieve route zoeken.