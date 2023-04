Liegt staatssecretaris Schlitz? “Ze vroeg wél om persoonlijk logo te gebruiken op websites”

Het kabinet van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) heeft verenigingen wel degelijk gevraagd om het logo met haar naam te gebruiken op hun promotiemateriaal. Dat schrijft de Franstalige krant La Dernière Heure donderdag op zijn website. Eerder deze week kreeg de staatssecretaris nog een berisping van de controlecommissie van de Kamer omdat haar logo te zien was op verschillende websites van organisaties die via haar kabinet een overheidssubsidie hadden ontvangen. Schlitz ontkende toen dat dat op haar vraag gebeurde.

Volgens DH blijkt uit een handleiding die de staatssecratris en haar kabinet verstrekten aan organisaties over hoe subsidies of financiering aan te vragen voor een projectoproep echter het tegendeel. De 40 bladzijden tellende handleiding stipuleert dat het verkrijgen van een subsidie inhoudt dat het logo van de staatssecretaris moet vermeld worden op het promotiemateriaal, en dat op een duidelijk zichtbare plaats.

“De organisatie verbindt zich ertoe de steun van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen en de staatssecretaris te vermelden. (...) De vermelding van die steun omvat het gebruik van de logo’s van het Instituut en de staatssecretaris in al het promotie-, publicatie- of ander materiaal met betrekking tot dit project, op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats”, luidt het in de brochure. In een nieuwe versie van de handleiding zou een en ander niet meer vermeld zijn.

Op vingers getikt

Schlitz werd dinsdag al door de controlecommissie van de Kamer op de vingers getikt omdat haar persoonlijke logo te zien was op de websites van verschillende organisaties die via haar kabinet overheidsgeld hadden gekregen. Het ging onder meer over de website van de kazerne Dossin. Als er sprake is van een subsidie met overheidsgeld mag dat immers niet. Dan moet het beleid en niet het persoonlijke imago van de minister vooraan staan in de boodschap. Anders kan er sprake zijn van een verdoken intentie tot campagnevoering.

In de commissie dinsdag ontkende de staatssecretaris nog dat er sprake was geweest van proactieve communicatie van haar uit. “Het gaat niet om iets wat ik heb gevraagd, maar ik had aandachtiger moeten zijn”, zei Schlitz toen. De staatssecretaris had het over “een onhandigheid”.

In een reactie donderdag op de feiten aan het licht gebracht door DH, noemt het kabinet van Schlitz de aantijgingen “schandalig”. “Zoals de staatssecretaris in de commissie uitlegde, stelde het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen haar voor om de twee financieringsbronnen op de projecten te vermelden, de staatssecretaris valideerde hun voorstel.” Het kabinet voegt daaraan toe dat dit alles al “in alle openheid” werd uitgelegd dinsdag in de commissie. “Wij betreuren deze voortdurende en ongerechtvaardigde aanvallen op het werk van de staatssecretaris en op de projecten voor gelijkheid en sociale rechtvaardigheid die zij steunt.”

“Voorgelogen”

N-VA-parlementslid Sander Loones, die de zaak aanhangig maakte, is van mening dat Schlitz het parlement heeft voorgelogen. “De staatssecretaris heeft niet alleen de wet overtreden, maar heeft ook niet deontologisch gehandeld”, zegt Loones in een reactie. De NV-A’er tilt er extra zwaar aan omdat de staatssecretaris haar verklaringen aflegde in de controlecommissie. “Dat is de ultieme parlementaire controleur. Dat is dus zoals liegen voor de rechtbank. En dan blijkt ook nog eens dat mevrouw Schlitz de bewijzen probeerde te verdoezelen door slinks de subsidiegids aan te passen. Dit is er zwaar over.”