Raoul Lambert zal aftrap geven, Joaquin Seys (18) beseft belang van altijd geladen partij tussen Club NXT en RSCA Futures: “Voor prestige én derde plaats”

Club NXT ontvangt vrijdag RSCA Futures in ‘The Nest’ in Roeselare. Altijd een speciale affiche, maar de jongens van Hayk Milkon willen ook hun derde plaats vasthouden. Niemand minder dan Raoul Lambert komt de aftrap geven.

Blauw-zwart en paars-wit zijn kleuren die vloeken, Club Brugge en Anderlecht blijven water en vuur. En dus willen ze voor de juiste vibes zorgen bij Club NXT voor de komst van RSCA Futures. In een leuk filmpje van de communicatiedienst richten de blauw-zwarte jonkies zich tot de eigen fans om massaal naar de wedstrijd te komen kijken in Roeselare. Voor Club-abonnees en ID-houders is de match alvast gratis. Er wordt ook hoog bezoek verwacht, want Club-icoon Raoul Lambert komt de aftrap geven.

Jammer dat meer dan één bal trappen er niet meer in zit voor Lotte, want Club NXT zou wel wat goals kunnen gebruiken om het verschil te maken. Vorig weekend op Beerschot bleef de eigen teller op nul staan en legden de Ratten er vier in het Brugse mandje. Ondanks die nederlaag en het vele wijzigen en doorschuiven bij staf en spelers staat Club NXT nog steeds derde. Blauw-zwart is wel jonger dan ooit en behoorlijk onervaren op dit moment. Joaquin Seys is amper 18 jaar, maar nu al een basisspeler in 1B. De linkervleugelverdediger, die doorgroeide uit de eigen jeugd, weet hoe belangrijk het is om Anderlecht te kloppen.

Beerschot op de loer

“Op Beerschot misten we ervaring en efficiëntie”, aldus Seys. “We moeten ook toegeven dat we te weinig konden creëren. Beerschot stond gewoon goed en wij konden daar te weinig tegenover zetten. Maar nog dezelfde avond in de kleedkamer hebben we de koppen bij mekaar gestoken en gezegd dat de focus nu op RSCA moet. Wie een beetje vertrouwd is met Club Brugge, weet dat de concurrentie met Anderlecht groot is. In de jeugd maakten wij nooit anders mee. Het is dan ook niet echt een probleem om daarmee om te gaan.”

RSCA Futures kloppen zou niet alleen enorm deugd doen, het zou ook betekenen dat Club NXT op de derde plaats blijft. “We weten dat RWDM en Beveren voor de titel zullen strijden en die eerste twee plaatsen niet meer haalbaar zijn”, aldus Seys. “De derde plaats ligt wel nog open. Wij hebben die voorlopig in handen, maar we weten dat Beerschot op de loer ligt. Zij grepen naast de titel en zullen nu alles op alles willen zetten om nog derde te worden, om hun seizoen toch nog wat extra kleur te geven.”

Na de komst van RSCA Futures volgt er een week onderbreking, waarna Club NXT thuis tegen RWDM en op Beveren misschien nog scherprechter kan worden in de titelstrijd.