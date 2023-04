Fans AZ maken spelers Anderlecht wakker met vuurwerk tijdens nacht voor cruciale Europese match

Of de spelers van RSC Anderlecht goed geslapen hebben de nacht voor hun cruciaal duel tegen AZ in de kwartfinales van de Conference League, dat durven we te betwijfelen. Of dat was althans het doel van een groepje AZ-aanhangers in Alkmaar. Afgelopen nacht staken ze vuurwerk af aan het spelershotel van Anderlecht. De Brusselaars trekken het duel in met een bonus van twee doelpunten.