HET PUNT VAN VAN IMPE. “Charles Michel kiest reizen die bij zijn gigantische ego passen”

Dure reizen, onnodige privéjets: Europees president Charles Michel wordt bedolven onder kritiek. Maar dat is niet het enige waarvoor hij zich zou moeten schamen, klinkt het in onze politieke podcast. “Zijn echte job verwaarloost hij”, zegt hoofdredacteur Liesbeth van Impe. “En dat had Europa kunnen weten, want het premierschap was al te hoog gegrepen voor Michel.”