Charlotte Tison en Anderlecht gaan meer en meer professionele toer op: “Prof zijn hoort er tegenwoordig bij. En ja, vind maar eens een andere job als je altijd overdag moet trainen”

Charlotte Tison. “De blessure van Marie Minnaert is een streep door de rekening. Maar goed, op zich is de kern ruim genoeg om met vertrouwen de play-offs verder af te werken.” — © NDM

Anderlecht boekte vorige week in Genk een derde zege op rij, maar zag ook Marie Minnaert afgevoerd worden. De Red Flame liep een letsel op aan de kruisband van haar knie, waardoor ze dit kalenderjaar wellicht niet meer in actie zal komen. “We moeten verder zonder de werkkracht van Marie, maar ook zonder haar scorend vermogen”, beseft Charlotte Tison. “Zowel voor haar als voor de ploeg is haar blessure een streep door de rekening. Maar goed, op zich is de kern ruim genoeg om de play-offs met vertrouwen verder af te werken.”

Paars-wit krijgt nu het bezoek van Racing Genk en Standard, twee ploegen die de start van de play-offs op hun kop zetten. “Die zege tegen Genk was belangrijk om opnieuw afstand te nemen. De terugmatch volgt dus vrijdag al. Je mag ervan uitgaan dat Genk op revanche zal uit zijn.”

Intussen trainen ze bij Anderlecht harder dan ooit. Paars-wit gaat steeds meer de professionele toer op met trainingen overdag en een prima omkadering. “Als Anderlecht de trein niet wil missen, moeten we mee. Elders in België werden die dagtrainingen ook al ingevoerd, hè. Al lijkt het me niet correct om daar nu meteen de term professionalisering aan te koppelen. Het zijn vooral de speelsters die een inspanning leveren. Voor studentes en speelsters die nog thuis wonen, ligt het anders, maar de rest moest meestal wel een lening afbetalen, hè. Er moeten centjes binnenkomen, zo simpel is het. En ja, op de arbeidsmarkt slinken je kansen nu eenmaal als je overdag moet trainen. Ik ben dan ook tevreden dat ik bij een auditbedrijf in Leuven vier vijfde kon gaan werken in een branche die in het verlengde van mijn studie ligt.”

Red Flames op een kier

Ondertussen houdt Tison de poort voor de Red Flames ook nog altijd op een kier. “De bondscoach kent mijn standpunt. Ik heb niet definitief vaarwel gezegd of zo, maar keerde al te vaak diep ongelukkig terug van interlands. De ene keer omdat ik te weinig speelminuten kreeg, de andere keer omdat ik niet op mijn beste positie kon spelen. Dan focus ik liever op Anderlecht, waarmee ik opnieuw naar de voorronde van de Champions League wil.”