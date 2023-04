Starship-raket van SpaceX gelanceerd, maar kort na lancering ontploft 

Tweede keer, goede keer. De Starship-raket van SpaceX is donderdagnamiddag om 15.33 uur succesvol gelanceerd, nadat maandag de eerste lanceerpoging afgeblazen werd. Maar enkele minuten na de lancering ontplofte de raket in de lucht.

De lancering zag er veelbelovend uit. De raket ging de lucht in en steeg tot op een hoogte van zo’n 40 kilometer, maar toen ging het fout. De raket begon te dalen en ontplofte. SpaceX zelf spreekt van een “rapid unplanned disassembly” (een snelle ongeplande ontmanteling). Toch zijn ze bij het ruimtevaartbedrijf tevreden. “Bij een test als deze komt succes voort uit wat we leren, en de test van vandaag zal ons helpen de betrouwbaarheid van Starship te verbeteren nu SpaceX ernaar streeft leven op meerdere planeten mogelijk te maken”, klinkt het op Twitter.

Starship, met een lengte van 120 meter en met plaats voor 100 mensen, moet in de toekomst ruimtemissies naar de maan en naar Mars maken. Het vaartuig is 10 meter hoger dan de raketten die tussen 1968 en 1972 mensen naar de maan en terug hebben gebracht. Het idee is dat de Starship-raket volledig herbruikbaar is en de vlucht van donderdag was eigenlijk een testvlucht.

De bedoeling was dat het onderste deel, de 70 meter lange Super Heavy booster, zou helpen bij het opstijgen. Eens die fase achter de rug was, zou de booster terug naar aarde keren om enkele minuten later in de Golf van Mexico te belanden. De 50 meter lange Starship-capsule zelf moest dan verder naar een baan om de aarde vliegen, om anderhalf uur na de lancering in zee te belanden bij het Hawaïaanse eiland Kauai. Maar dat lukte dus niet. De raket ontplofte enkele minuten na de lancering.

Maandag werd al een eerste poging ondernomen om de raket de lucht in te sturen, maar die poging werd uiteindelijk afgeblazen omdat een ventiel aan boord bevroren was.

Musk belooft nieuwe poging

Topman Elon Musk is alleszins erg tevreden met het resultaat van donderdag. Via zijn eigen sociaalmediaplatform Twitter nam hij de tijd om zijn teams te feliciteren. “Gefeliciteerd SpaceX-team met de spannende testlancering van Starship. Veel geleerd voor de volgende testlancering over een paar maanden”, klonk het.

