Amerikaanse jongen die neergeschoten werd omdat hij bij het verkeerde huis aanbelde, herstelt thuis verder

Ralph Yarl, de jongen uit Kansas City die werd neergeschoten omdat hij bij het verkeerde huis aanbelde, is weer thuis. Daar herstelt hij verder van de twee schoten die op hem zijn afgevuurd. Volgens zijn advocaat en zijn tante is dit een wonder.

Ralph Yarl, een 16-jarige zwarte jongen uit Kansas City, werd donderdag neergeschoten door Andrew Lester (84) toen hij aan de verkeerde deur aanbelde. Eigenlijk moest hij in 115th street zijn broertjes ophalen, maar hij belde aan in 115th Terrace. Lester schrok en schoot de jongen in het hoofd en in de arm.

Lee Merritt, de advocaat van Yarl, laat woensdag op Twitter weten dat de tiener uit het ziekenhuis is en nu thuis herstelt. “Hoe de kogel in zijn hoofd niet meer schade heeft aangericht is echt een wonder”, zegt de advocaat. Onder de tekst staat een foto van de twee op een tuinbank.

Om de medische kosten van Yarl te dekken is een GoFundMe gestart. Hiervoor is inmiddels 3,1 miljoen dollar ingezameld. Zijn tante Faith Spoonmore laat in een update weten dat ook zij onder de indruk van zijn herstel is. “Hij kan lopen en praten”, zegt ze. “Een echt mirakel als je bedenkt wat hij heeft overleefd.”

Kritiek op arrestatie schutter

De politie vaardigde maandag al een arrestatiebevel uit tegen de 84-jarige schutter Andrew Lester. Dinsdag heeft hij zich overgeven en werd hij aangeklaagd voor opzettelijke slagen en verwondingen en gebruik van een vuurwapen. De politie sloot een raciaal motief eerst uit, maar volgens aanklager Zachary Thompson speelde dit wel degelijk mee.

Op het arrestatieproces is veel kritiek, omdat Lester dezelfde dag werd opgepakt, maar al na 24 uur werd vrijgelaten. De politie zegt dat ze geen andere keuze hadden, omdat verdachten die niet zijn aangeklaagd maximaal 24 uur gevangen mogen zitten. Voor de aanklacht moesten ze wachten tot Yarl een verklaring kon geven. “We snappen de frustratie die dit proces kan veroorzaken”, zegt politiechef Graves maandag in een persconferentie. “Maar we willen de gemeenschap laten weten dat we toegewijd zijn aan gerechtigheid in deze zaak en we elke dag werken om gerechtigheid voor alle slachtoffers van misdaad te krijgen.”

De advocaten van Yarl betwijfelen dat echter. “We geloven allemaal dat ze hem hadden gearresteerd hadden en hij niet ’s nachts in zijn eigen bed sliep als de rollen waren omgedraaid en dit een zwarte burger was die een 16-jarige neerschoot omdat hij alleen aanbelde”, zegt advocaat Ben Crump tegen CNN.