VIDEO. Axel Witsel praat voor het eerst over niet-selectie Rode Duivels: “Ik had er nochtans op gerekend”

Met 130 caps is Axel Witsel nochtans de Rode Duivels met het op een na hoogste aantal matchen voor de nationale ploeg. Enkel Jan Vertonghen (147) doe betere. Het was voor sommigen dan ook een verrassing toen bondscoach Domenico Tedesco de naam Witsel niet noemde in zijn eerste selectie voor de matchen tegen Zweden (0-3 zege) en Duitsland (2-3 zege). Anderen vonden het dan weer logisch dat de bondscoach met o.a. Amadou Onana en Roméo Lavia voor jongere veulens koos op het middenveld.

Axel Witsel blikt nu een maand na zijn niet-selectie terug op de keuze van Tedesco. “Of dit een open wonde is? Nee, het is niet het einde van de wereld. Er zijn veel belangrijkere dingen aan een selectie voor de nationale ploeg. Natuurlijk had ik er wel op gerekend, ik wou deel uitmaken van deze ploeg, maar helaas was dat niet het geval.”

Witsel keerde ook kort terug op de gesprekken met Domenico Tedesco. “We hadden een goed gesprek voor de selectie, na zijn keuze heb ik hem niet meer gehoord. Voor zijn keuze hadden we elkaar gezien, het was een goed gesprek met veel onderling respect.”