VIDEO. De gekste gele kaart uit zijn carrière: Dion Cools (ex-Club Brugge) bestraft voor spelen met… flesje water in de hand

Voor de gekste gele kaart van de voorbije week in het voetbal moeten we wellicht naar Thailand. Oude bekende Dion Cools (26) werd door de scheidsrechter bestraft omdat hij met een flesje water in de hand stond te voetballen.

Dion Cools speelt tegenwoordig in Thailand bij Buriram United. De ex-speler van onder meer Club Brugge en Zulte Waregem speelde woensdag in de plaatselijke FA Cup tegen Port FC. Cools en zijn ploeg wonnen de halve finale met 2-0.

Na 22 minuten was er wel een bizar momentje. Plots kreeg Cools een gele kaart onder de neus geschoven. De reden? Hij stond te voetballen terwijl hij nog een flesje water in zijn hand had. Nadat Cools het flesje weggooide richting de dug-out kreeg hij geel. De Thaise ref was onverbiddelijk.

Op sociale media kan Cools er wel nog zelf mee lachen:

Cools groeide op in België en brak in 2014 door bij OH Leuven. In 2015 versierde hij een transfer naar Club Brugge, waar hij tot 2020 speelde. Via het Deense Midtjylland, Zulte Waregem en het Tsjechische Jablonec belandde hij in januari in Thailand. Cools is geboren in Maleisië en komt sinds enkele jaren ook uit voor de Maleisische nationale ploeg.