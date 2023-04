Amerikaanse waakhond kan niet uitsluiten dat ontwikkelingshulp voor Afghanistan bij taliban terechtkomt

Zo heffen de taliban tol en belastingen op hulpgoederen die het land inkomen. Dat gebeurde ook al toen de door de het westen gesteunde regering van Ashraf Ghani het land leidde, maar de taliban zijn “nog een stap verdergegaan”.

De Amerikaanse waakhond stelde ook vast dat minderheden minder hulp geleverd krijgen.

Sinds de taliban aan de macht kwamen in Afghanistan, na een chaotische terugtrekking van het Amerikaanse leger in de zomer van 2021, vloeide er acht miljard dollar hulp naar Afghanistan. Washington en andere westerse landen proberen te vermijden dat hun humanitaire hulp in de zakken van de taliban belandt.

De humanitaire situatie in Afghanistan geldt als precair: twee op de drie Afghanen zijn volgens de Verenigde Naties aangewezen op noodhulp. De economie is er ingestort en de repressie van de taliban wordt alsmaar harder. Het scherp bekritiseerde verbod op vrouwen om te werken, dat ook de medewerkers treft van internationale hulporganisaties, leidde onlangs nog tot een discussie over de beëindiging van de VN-steunmissie. Begin mei plant de VN hun werk in het land te evalueren.