Verzorger die scheidsrechter aanviel na bewogen voetbalmatch: “Hij floot in het voordeel van de andere ploeg”

Na een voetbalmatch tussen Avrasya Gent en KVV Klauwaarts Bassevelde 1,5 jaar geleden liep het grondig mis. Een verzorger van de Gentse ploeg viel de scheidsrechter aan omdat hij het gevoel had dat die partijdig was geweest. De zaak werd donderdag in de rechtbank behandeld.

Een voetbalmatch tussen Avrasya Gent en KVV Klauwaarts Bassevelde in vierde provinciale kende in oktober 2021 een onverwachte wending. De Gentse ploeg speelde de wedstrijd in Bassevelde en moest tijdens de match drie rode kaarten incasseren. Desondanks leek Avrasya Gent nog steeds als winnaar uit de bus te komen, tot KVV Klauwaarts Bassevelde op het einde toch nog gelijk speelde.

Daarop liep het mis. Een verzorger van de Gentse ploeg verloor de pedalen en werkte de scheidsrechter tegen de grond, naar eigen zeggen omdat die in het voordeel van de Basseveldse ploeg floot.

“Wat er na de match precies gebeurde, verliep volgens beide partijen anders”, zei de procureur. “De scheidsrechter sprak van trappen, de verzorger omschreef het als ‘pootje lap’.” Maar volgens de procureur maakt dat geen verschil en worden beide handelingen als slagen en verwondingen gezien. (Lees verder onder de foto)

De scheidsrechter werd tegen de grond gewerkt. — © emt

Er werd de verzorger een minnelijke schikking voorgesteld, maar daar is hij niet op ingegaan. De procureur vorderde voor hem een werkstraf. Advocaat Raan Colman stond de verzorger donderdag bij en verklaarde waarom niet werd ingegaan op die schikking. “Mijn cliënt had het financieel niet gemakkelijk en kon toen die 250 euro niet betalen”, zei hij.

“Hij beseft dat hij een fout heeft gemaakt, maar we mogen de context van de match niet vergeten: de sfeer was gespannen, mijn cliënt kreeg verschillen verwijten naar zijn hoofd geslingerd en had het gevoel dat de scheidsrechter partijdig was.”

Dubbel gestraft

Meester Colman kon zich vinden in een werkstraf, maar wou toch even benadrukken dat hij met een veroordeling van de rechtbank dubbel gestraft zal worden. De voetbalbond legde de verzorger al een tuchtsanctie van een jaar op en een geldboete van 100 euro. De verzorger sloot nog af met zijn excuses aan te bieden. “Ik was even niet goed bezig, maar heb me intussen herpakt. Zoiets gaat niet meer opnieuw gebeuren.”

Het vonnis valt op 11 mei.