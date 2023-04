Filipijnse communistische rebellenleiders gedood

Het Filipijnse echtpaar dat een van ‘s werelds langstlopende communistische opstanden leidde, is enkele maanden geleden vermoord, hebben rebellen en veiligheidsfunctionarissen bevestigd. De rebellenleiders Benito Tiamzon (71) en zijn vrouw Wilma (70) waren op de vlucht sinds 2017, een jaar nadat ze op borgtocht waren vrijgelaten om deel te nemen aan vredesgesprekken in Noorwegen.

Oud-president Rodrigo Duterte trok echter de stekker uit de besprekingen en verklaarde de communistische partij en haar gewapende vleugel tot terroristische organisaties. In 2020 veroordeelde een rechtbank in Manilla het paar bij verstek tot veertig jaar gevangenisstraf voor het ontvoeren van vier soldaten.

Het zogeheten Nieuwe Volksleger dat de Tiamzons leidden, strijdt al meer dan vijftig jaar om het in de ogen van de communisten onrechtvaardige systeem in de Filipijnen omver te werpen. Bij het conflict zijn in de loop der jaren tienduizenden mensen omgekomen.

De communistische partij zei in een verklaring dat de Tiamzons en acht anderen in augustus zijn gemarteld en vermoord door het leger nadat ze ongewapend op een snelweg waren aangehouden. Ze zouden zijn gedumpt op een motorboot met explosieven die tot ontploffing kwam.

Een woordvoerder van de strijdkrachten stelt dat de tien rebellen zijn omgekomen bij een vuurgevecht op zee. “Eindelijk zijn de terroristen gedwongen toe te geven wat velen van ons vele, vele maanden geleden al vermoedden”, aldus de nationale veiligheidsadviseur van de Filipijnse regering.