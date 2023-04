Lukas Willen staat met Zulte Waregem op 90 minuten van de redding (of van 1B): “Makkelijk wordt het zeker niet”

Lukas Willen moet je niet extra prikkelen voor die allesbeslissende laatste wedstrijd van Zulte Waregem. “Uiteraard is het voor mij persoonlijk ook ontzettend belangrijk dat ik volgend seizoen met Essevee in eerste klasse kan spelen.” — © BELGA

Enkele weken geleden zat iedereen die Zulte Waregem een warm hart toedraagt in zak en as. Het ontslag van Mbaye Leye kwam wellicht op het absolute dieptepunt van het dramatische seizoen dat Essevee beleeft. Toch krijgen Lukas Willen en zijn ploegmakkers zondagavond alsnog de ultieme kans om de dreigende degradatie af te wenden. “Daags na de zege in Eupen hebben we meteen de knop omgedraaid.”

Op bezoek bij Eupen toonde Essevee voor het eerst sinds lang een ander gelaat. Eindelijk zagen de ruim vijfhonderd meegereisde Essevee-fans een elftal dat erin slaagde om een voorsprong vast te houden en zelfs nog verder uit te diepen. “Die vastberadenheid hebben we dit seizoen te weinig getoond. Uiteindelijk was ook na rust ons gameplan perfect. We hebben we geleerd uit onze fouten.”

De 1-5-eindstand zorgde zowaar voor euforie bij de achterban, maar Lukas Willen beseft dat hij en zijn ploegmakkers niet te snel victorie mogen kraaien. “We zijn er ons goed van bewust dat we nog nergens zijn. Daags na de zege in Eupen hebben we meteen de knop omgedraaid. Ons huiswerk is nog maar voor de helft klaar. Nu moeten we doorpakken en mogen we vooral niet toegeven aan de stress die er eigenlijk al enkele maanden is.”

Cercle Brugge is bovendien ook een zeer moeilijk te manoeuvreren team, dat trouwens ook nog in de running is voor een ticket voor de Europe play-offs: “Het wordt een heel zware wedstrijd, daar zijn we ons echt wel van bewust. We zijn niet bezig met hun kansen op Play-off 2, maar het kan misschien ons wel helpen. Zij zullen ook voluit voor de zege moeten gaan, dat kan ons misschien wel een beetje helpen. Maar makkelijk wordt het zeker niet.”

“Ueda en Denkey zijn heel gevaarlijke heerschappen, maar dat is niet nieuw. De Japanner steekt wel in een bloedvorm, dus we zijn extra gewaarschuwd” Lukas Willen, Zulte Waregem

Met trefzekere en lastig te verdedigen spitsen zoals Ueda en Denkey is Cercle bovendien razend gevaarlijk. Kortom, het wordt voor de Essevee-defensie zonder meer een lastige partij. “Ueda en Denkey zijn heel gevaarlijke heerschappen, maar dat is niet nieuw. De Japanner steekt wel in een bloedvorm, dus we zijn extra gewaarschuwd. Anderzijds hebben wij ook voldoende offensieve kwaliteiten om Cercle Brugge angst in te boezemen.”

Doorbraak

Willen die dit seizoen – ondanks een vervelende blessure aan zijn schaambeen – uitgroeide tot een van de defensieve sterkhouders bij Zulte Waregem, blijft evenwel erg bescheiden. “Ik had nooit verwacht dat ik dit seizoen zoveel speelkansen zou krijgen”, klinkt het nuchter. “Natuurlijk is het prachtig dat ik zoveel vertrouwen heb gekregen van de technische staf. Het seizoen van de grote doorbraak? Laat me eerst nog maar eens bevestigen, dat is vaak nog het moeilijkst.”

Het is duidelijk dat Willen geen rekening wil houden met een degradatie, maar voor zijn eigen loopbaan zou zo’n opdoffer ook zonder twijfel gevolgen kunnen hebben. “Uiteraard is het voor mij persoonlijk ook ontzettend belangrijk dat ik volgend seizoen met Essevee in eerste klasse kan spelen. Dat lijkt me ruimschoots voldoende als motivatie.”