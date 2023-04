Philippe Clement trekt met Monaco naar het Lens van zijn ex-speler en spits in vorm Loïs Openda: “Bij Club was hij niet klaar om basisspeler te zijn”

Bij Club Brugge had Philippe Clement de toen 18-jarige Openda onder z’n hoede: “Hij was niet klaar om basisspeler te zijn.” — © Getty Images

In de Franse Ligue 1 staat komende zaterdag het duel tussen Lens en AS Monaco op het programma. Niet enkel de strijd tussen de nummers drie en vier in Frankrijk, ook een weerzien tussen spits in vorm Loïs Openda en zijn voormalige coach Philippe Clement. “Op z’n achttiende was hij niet klaar om te starten bij een ploeg als Club Brugge.”

Op zijn persbabbel naar aanleiding van het belangrijke duel op bezoek bij Lens, werd Philippe Clement uiteraard gevraagd naar Loïs Openda. Clement had Openda onder z’n hoede bij Club Brugge in 2018, maar doorbreken bij blauw-zwart kon de Luikse spits nooit. Daar is volgens zijn voormalige coach een simpele reden voor. “We werkten samen toen Loïs 18-19 jaar oud was. Hij wou de nummer 1-spits worden in Brugge, maar was niet klaar om die rol op zich te nemen. Voor een club die elk jaar kampioen wil spelen en ver wil geraken in de Champions League, was hij op dat moment niet klaar.”

Openda kon geen potten breken bij Club en zette op huurbasis een stapje terug bij het Nederlandse Vitesse. Daar ging het een pak beter en ontpopte de spits zich tot een doelpuntenmachine. Met 29 doelpunten en 7 assists uit 67 matchen speelde hij zich bij de Nederlanders in de kijker van de buitenlandse clubs. Zo kocht Lens hem vorige zomer van Club Brugge voor zo’n tien miljoen euro, bij de Franse nummer drie is Openda aan een indrukwekkend seizoen bezig. Met 15 goals en 2 assists uit 31 partijen helpt hij z’n team een aardig handje mee om een Champions League-ticket te bemachtigen en werd hij door nieuwe bondscoach Domenico Tedesco opgeroepen voor de Rode Duivels.

Bij Lens is Loïs Openda aan een fantastisch seizoen bezig. Hij werd ervoor beloond met minuten bij de Rode Duivels en ligt met Lens op Champions League-koers. — © Getty Images

Verbetenheid

De fantastische prestaties van Openda zijn z’n ex-coach Philippe Clement dan ook niet ontgaan: “Hij is veel beter geworden. Hij is niet alleen supersnel, hij is ook enorm doelgericht en heeft de verbetenheid om beslissend te zijn”, aldus Clement. “Loïs is een vechter met grote kwaliteiten op en naast het veld. Een nog steeds jonge speler met veel potentieel en een grote toekomst voor zich”, besluit Clément. De Monaco-trainer weet alvast wie hij zaterdag in de gaten zal moeten houden.