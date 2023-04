Zeker 85 doden en 322 gewonden bij paniek in menigte in Jemen

Zeker 85 mensen zijn om het leven gekomen en 322 anderen gewond geraakt in Sanaa, de hoofdstad van Jemen, toen tijdens een liefdadigheidsactie paniek uitbrak. Dat melden de Houthi-rebellen en is ook bevestigd door andere bronnen.

Volgens persbureau Saba van de Houthi’s werd woensdagavond zonder voorafgaande coördinatie humanitaire hulp uitgedeeld, waarna massale paniek uitbrak in de menigte. Onder de doden zijn ook vrouwen en kinderen. Een vijftigtal gewonden zou er erg aan toe zijn.

De paniek brak uit toen honderden mensen zich verzameld hadden in een school in een wijk in de oude stad, waar financiële hulp uitgedeeld werd. Volgens sommige aanwezigen zouden geweerschoten te horen geweest zijn, waarna de paniek uitbrak.

Op videobeelden is te zien hoe tientallen lichamen op de grond liggen en hoe mensen elkaar verdrukken en vertrappelen om een uitweg te vinden. De organisatoren van de humanitaire actie zijn opgepakt, gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt.

De inwoners van Jemen kampen met hongersnood. Sinds 2015 woedt een burgeroorlog in het land, die al aan honderdduizenden mensen het leven gekost heeft. Meer dan drie kwart van de bevolking is afhankelijk van internationale hulp.