Publiekslieveling Xavier Gies nadert de kaap van 250 wedstrijden voor FCV Dender: “Lig nog een seizoen onder contract en heb het nog steeds naar mijn zin”

Denderleeuwenaar Xavier Gies is al jarenlang de publiekslieveling bij Dender, maar de zoon van gewezen voorzitter Bart Gies ontpopte zich de voorbije weken ook als een penalty- en puntenpakker bij Dender. Gies moet intussen enkel Wouter Hias nog laten voorgaan in de lijst van spelers met de meeste wedstrijden voor FCV Dender, een ranking die op het podium overigens vervolledigd wordt door Ridwane M’Barki. Gies pareerde op Excelsior Virton een strafschop van Mboyo en zorgde zo voor een vierde clean sheet op rij. De keeper bracht zo zijn totaal op zeven clean sheets, waarmee hij samen met Beerschot-keeper Bill Lathouwers de derde plaats deelt in de Challenger Pro League.

“De nul houden is steeds leuk, zeker wanneer dat gepaard gaat met een overwinning”, aldus Gies. “Het behoud hadden we al op zak, maar toch deed de driepunter plezier. Virton staat wel laatste, maar is heus geen slechte ploeg. Zowel in de aanval als op het middenveld zijn ze goed gestoffeerd. Onze coach Timmy Simons waarschuwde ons ook voor hun duelkracht. Het is een ploeg die op het randje speelt en durft te provoceren, maar we waren uitstekend voorbereid. We trokken niet naar Virton om mooi voetbal te spelen, maar om te winnen. Dat bleek de juiste aanpak. Het was misschien een lelijke match, maar we pakten wel de volle buit. We wisten perfect wie we vrijheid mochten geven en wie we kort moesten dekken bij de tegenstander.”

Oog voor details

Met 16 op 21 heeft Dender er al een mooi parcours op zitten in de Relegation play-offs. “De mooiste overwinning is steeds de laatste”, blijft Gies ambitieus. “Laat ons dus gewoon maar focussen op de volgende partij. SL16 is een ploeg die net als Virton knokt voor het behoud, dus makkelijk wordt het sowieso niet. Na drie thuiszeges op rij willen we graag een verlengstuk breien. Ons goed voorbereiden is de boodschap. Onze nieuwe coach heeft oog voor details en stuurde ook tactisch een en ander bij, wat vruchten afwierp. Zo is er nu veel aandacht voor fysieke parameters en worden je gewicht en ook je vetpercentage nauwlettend in het oog gehouden. Op Sclessin slikten we in de toegevoegde tijd de gelijkmaker, wat bijzonder zuur smaakte na een goede prestatie. We vergaten toen om onszelf te belonen.”

Gies is pas 26, maar is al goed op weg naar de kaap van 250 wedstrijden bij Dender. “Zonder corona had ik die kaap van 250 matchen al gerond. Ik lig nog een seizoen onder contract en heb het nog steeds naar mijn zin bij Dender. De steun van de fans sterkt ook het vertrouwen. Onze supporters staan steeds pal achter de ploeg, wat natuurlijk voor een boost zorgt”, besluit Gies.