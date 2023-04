Persoon levensgevaarlijk gewond bij arbeidsongeval

Ter versterking van de medische diensten werd Brandweer Westhoek even voor 16 uur opgeroepen voor een persoon, die beklemd zat op de site van een wegeniswerkenbedrijf langs de Poelkapellestraat bij Langemark. De persoon moest gereanimeerd worden en werd met de hulp van een ladderwagen geëvacueerd uit de toren van een betoncentrale. Het slachtoffer is onder begeleiding van de MUG in kritieke toestand overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis.

Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat het gaat om een werknemer van het bedrijf, die in onduidelijke omstandigheden zwaargewond is geraakt en in levensgevaar verkeert. Het arbeidsauditoraat heeft een deskundige aangesteld om de precieze omstandigheden na te gaan. (Later meer)