Te duur, te moeilijk, te bang en met de bus raak je er uiteindelijk ook wel: waarom jongeren hun rijbewijs uitstellen

Er was een tijd dat je eens je achttien werd dat rijbewijs moest en zou halen. Maar nu zijn jonge mensen er minder happig op, zo blijkt uit de cijfers: het aantal behaalde rijbewijzen ging met 6,6 procent achteruit en de grootste afhakers zitten in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Vraag je het bij henzelf na, dan zitten er met een voorlopig rijbewijs wel wat nieuwe chauffeurs in de pijplijn, maar weten ze ook goed waarom jongeren afhaken.