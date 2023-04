Zware brand in Delhaize in Wetteren, personeel en klanten geëvacueerd

In de Korte Bergstraat in Wetteren is donderdag een zware brand uitgebroken in de winkel van Delhaize.

De brand ontstond rond 17.15 uur in het centrum van Wetteren. De oorzaak van de brand is voorlopig niet bekend. Al het personeel is geëvacueerd en in veiligheid gebracht naar café ’t Wetteraarke. Volgens de eerste informatie raakte niemand gewond.

© Hugo Van Heddegem

“Ik kan bevestigen dat de brand ontstaan is aan de voorkant van de winkel. Het ging om een zware, uitslaande brand”, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver.

“Iedereen heeft gelukkig het pand op tijd en veilig kunnen verlaten. Ondertussen is de brand geblust, maar er zal veel rook- en waterschade zijn. De winkel zal uiteraard een tijd gesloten zijn. We moeten nu nagaan hoe zwaar de schade is.”

Over de oorzaak van de brand wil Dekelver voorlopig nog niets kwijt. “Daar is het nog te vroeg voor. We zullen ter plekke moeten gaan met brandweer en experten van de verzekering.” Volgens de brandweer gaat het vermoedelijk om een accidentele brand die ontstond aan een leeggoedautomaat aan de buitenkant van de winkel.