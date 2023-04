Zeven mijnwerkers vast na explosie in Colombiaanse kolenmijn

In Colombia zitten zeven mijnwerkers sinds woensdagavond vast in een kolenmijn, na een explosie in een tunnel. Dat melden plaatselijke autoriteiten.

“Op dit moment zijn vier mijnwerkers levend gered en geëvacueerd naar ziekenhuizen. We gaan door met de reddingsoperatie van de zeven resterende mijnwerkers”, aldus Alvaro Farfan, brandweercommandant van het departement Cundinamarca, waar de explosie plaatsvond.

Het incident gebeurde rond 1.00 uur ‘s nachts (8.00 uur in België) in de gemeente Cucunuba, ongeveer 90 kilometer ten noorden van Bogota. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Op sociale media zijn video’s verspreid waarop een enorme rookpluim te zien is.

Volgens de plaatselijke gouverneur, Nicolas Garcia, vond de explosie plaats in een tunnel die de mijnen El Roble en El Manto met elkaar verbindt. Het is in dit stadium niet bekend of zij illegaal of legaal werkten.