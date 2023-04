Gaslek in Anderlecht: gemeentelijk rampenplan in werking, veiligheidszone uitgebreid

In de Brusselse gemeente Anderlecht is de gemeentelijke fase van het rampenplan in werking gesteld voor het gaslek op het kruispunt van de Bergensesteenweg met de Doverstraat. Dat meldt de Brusselse brandweer. De veiligheidszone die ingesteld was, wordt uitgebreid en de brandweer zal ook in de omliggende woningen nagaan of er zich gas heeft opgestapeld in de kelder en waar nodig de woningen evacueren. Eerder waren al een tweehonderdtal personen geëvacueerd.

Het lek ontstond kort na 15.00 uur bij werken. De brandweer en de de lokale politie van de zone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) stelden een ruime veiligheidszone in, met een diameter van zowat 250 meter, en in een straal van 50 meter rond het lek werden de woningen ontruimd. De bewoners, een tweehonderdtal personen, werden in een centrum in de buurt opgevangen.

Kort na 18.00 uur werd besloten de veiligheidszone uit te breiden. De brandweer zal ook in de omliggende woningen nagaan of er zich gas heeft opgestapeld in de kelder. “Als dat het geval is, zullen die woningen ook geëvacueerd worden”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Intussen raden we iedereen die een gasgeur ruikt, aan om het gratis telefoonnummer van Sibelga te bellen, 0800/19400.”

Het gaslek veroorzaakt heel wat verkeershinder in de omgeving en dat zal nog enige tijd zo blijven, aldus de woordvoerder: “Sibelga heeft de druk op de leiding al kunnen verminderen, maar het zal nog een tijd duren voor het lek gedicht is en alles wordt vrijgegeven.”