Iraanse politie stuurt waarschuwings-sms naar vrouwen die zonder hoofddoek gespot werden

De Iraanse politie heeft 2.000 waarschuwings-sms’en verstuurd naar vrouwen die op videobeelden gezien werden zonder hoofddoek. Dat schrijft de krant Etemad donderdag. De sms-campagne gebeurde in de provincie West-Azerbeidzjan. De autoriteiten sloten ook 80 winkels waar de hoofddoekregels niet nageleefd werden.

De Iraanse ordehandhavers begonnen recentelijk het verplichte dragen van een hoofddoek te controleren met behulp van videobewaking. Die controles zullen nog verder opgevoerd worden.

Na de laatste golf van protest in het land, vorig najaar, gaven vele vrouwen aan dat ze weigeren hun hoofden te bedekken. Vooral in de grotere steden tekenden vrouwen protest aan tegen de verplichting.

De voorbije maanden werd een oogje dichtgeknepen voor overtredingen van de regel, en de beruchte zedenpolitie, die het hoofddoekgebod lang handhaafde, is zo goed als van de straten verdwenen. Daarop kwam echter kritiek van geestelijken en politici, die een striktere naleving van de kledingwetgeving willen van de regering.

De protesten van vorig jaar werden in gang gezet door de dood van een jonge Koerdische vrouw in een politiecel, Mahsa Amini, nadat ze was opgepakt door de zedenpolitie. Bij de hardhandige repressie van de protesten vielen zeker 500 doden.