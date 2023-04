Optie Mario Gonzalez nog niet gelicht, speelt hij volgend seizoen nog voor OH Leuven?

Zien we Mario Gonzalez volgend jaar nog terug? El Pistolero staat al even droog en OHL vindt de aankoopoptie van 2,75 miljoen euro die het bij Braga heeft te duur. — © BELGA

De voorbije zomers was het telkens de grote leegloop bij OH Leuven. Dit jaar is het anders, want er is vorige zomer voor langetermijncontracten geopteerd en dus zijn er slechts vijf spelers einde contract. De belangrijkste is Mario Gonzalez. De kans dat zijn aankoopoptie bij het Portugese Braga gelicht wordt, lijkt klein.

Voetballers die op twee dagen van het einde van het seizoen nog geen contract hebben voor het volgende seizoen, daar kan je meestal een kruis over maken. De meeste contracten worden een jaar of toch minstens een halfjaar op voorhand verlengd. Bij OH Leuven is die wetmatigheid niet per se van toepassing.

Oregan Ravet: 55% kans om te blijven

De jonge doelman (21) geldt wel als een talent, maar nu ook weer niet als een geweldig supertalent. Hij komt niet aan de bak bij de eerste ploeg en haalt zelfs zo goed als nooit de bank. En dus is de vraag wat je ermee doet. Te min om mee door te gaan? Wil hij zelf meer speelminuten? Dan moet hij weg. Anderzijds is hij wel een goedkope en degelijke optie als derde doelman. En daarom is de kans dat hij alsnog een nieuw contract krijgt niet uitgesloten.

Nathan Opoku: 50% kans om te blijven

Liet zich de laatste weken gelden met twee doelpunten en een assist. En vermits hij uit de relatief bescheiden Amerikaanse studentencompetitie komt en nog maar 21 jaar is, heeft de Ghanese spits nog wel wat groeipotentieel. Marc Brys liet enkele weken geleden verstaan dat hij de laatste speeldagen wilde afwachten om te beslissen of hij verder wilt met Opoku. Zelf zei de huurling van Leicester al dat hij wil blijven. Bij Leicester zullen ze er wel niet rouwig om zijn dat hij in Leuven nog een jaartje extra ervaring opdoet.

Mario Gonzalez: 45% kans om te blijven

Of de Spaanse spits aan boord blijft is dé vraag die de fans van OHL zich stellen. Rondvraag leert echter dat de Leuvenaars zijn aankoopoptie van 2,75 miljoen euro wat aan de dure kant vinden. Het meeste wat OHL ooit betaalde voor een speler, was de 1,7 miljoen euro voor Siebe Schrijvers. Dat de 27-jarige Gonzalez na zijn vijftien doelpunten nu al drie maanden droog staat, pleit niet in zijn voordeel. Zelf wil hij wel graag blijven. De meest waarschijnlijke optie is dat OHL probeert om bij Braga een goedkopere transferprijs te heronderhandelen.

Dylan Ouedraogo: 40% kans om te blijven

Een moeilijk geval. Eigenlijk is de 24-jarige Burkinees net niet goed genoeg, maar Marc Brys heeft al vaak benadrukt dat hij krap zit in de linksvoetige verdedigers, die trouwens overal wat schaars zijn. Het is ook de reden waarom Ouedraogo dit seizoen toch alweer 21 keer in actie kwam. De vraag zal vooral zijn of een betere speler met zijn profiel kan worden aangetrokken. Indien niet, maakt hij nog kans om te blijven.

Mousa Tamari: 5% kans om te blijven

De enige eindecontractspeler waarbij al duidelijk lijkt wat het wordt. De 25-jarige Jordaanse winger wil absoluut andere oorden opzoeken. Hij stond in de winter al op vertrekken – vooral Nantes was concreet – en ging na de wedstrijd in Westerlo zelfs aan de fans vertellen dat hij weg was. Uiteindelijk kon hij overtuigd worden om zijn contract uit te doen, maar de kans dat hij bijtekent lijkt zo goed als onbestaande. Of OHL moet met een monsteraanbieding komen, maar daar geven zes doelpunten en vijf assists niet per se aanleiding toe.