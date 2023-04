Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil trans personen uit vrouwensport weren

“We moeten de integriteit van de vrouwensport beschermen”, aldus de auteur van het wetsvoorstel, de Republikein Greg Steube. Hij beriep zich voor het voorstel op verschillende verzen uit de Bijbel waarin staat dat God “een man en een vrouw heeft geschapen”. Steube beschuldigde de linkervleugel ervan de Amerikaanse moraal te hebben “geperverteerd” door het “wegvallen van grenzen tussen geslachten” te accepteren.

Het voorstel verbiedt elke school die federale financiering ontvangt om als man geboren personen in vrouwenteams te laten spelen. De tekst maakt echter weinig kans om door de Senaat te worden goedgekeurd, aangezien de Democraten daar de meerderheid hebben.

De problematiek kreeg in de VS veel aandacht door de transgender zwemster Lia Thomas, die als biologische man werd geboren, maar een universiteitskampioenschap bij de vrouwen won. Critici beschuldigden haar ervan “over een oneerlijk voordeel” te beschikken.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een standpunt ingenomen over de kwestie door op zijn eerste dag in functie een bevel uit te vaardigen om “discriminatie op basis van genderidentiteit of seksuele geaardheid te voorkomen en te bestrijden”. Hij beloofde ook zijn veto over het wetsvoorstel uit te spreken.