Buitenlandse ‘vuilnisbakhond’ enorm populair, intussen zitten onze asielen met de handen in het haar

Op websites die de dieren ter adoptie aanbieden, staan er heel wat tussen die overkomen uit landen als Hongarije en Roemenië, Portugal en Spanje, Tsjechië en Slowakije. Aangeboden door vzw’s van het genre Hond in Nood. De boodschap is telkens dezelfde: je redt een straathond of gedumpte pup door ze hier een mooie toekomst te geven. De stijgende populariteit ervan is tot in de hondenscholen te merken.

Maar de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn waarschuwt voor het toenemend aantal organisaties dat dergelijke dieren aanbiedt. Want de honden hebben “niet altijd de status van gezinshond zoals in West-Europa”, waardoor ze vaker “afwijkend gedrag” vertonen.

“Adoptie op afstand, op basis van een foto en zonder strenge screening van de kandidaat-adoptanten, verhoogt het risico van impuls-adopties, terwijl de Vlaamse dierenasielen met een structurele overpopulatie van honden kampen”, klinkt het in een rapport waarin de Raad pleit voor een verbod op de invoer van dergelijke honden.

Snelwegparking

In 2021 kwamen 7.500 honden in de Vlaamse dierenasielen terecht, in 2017 waren dat er nog maar 5.500. “Er is de afgelopen jaren een explosie geweest”, zegt Sébastien Tonneus van Dierenasiel Tienen. “En daarbij zit een deel honden uit het buitenland. We werken intussen met een wachtlijst voor baasjes die hun hond willen afstaan, en sporen hen aan om eerst contact op te nemen met de organisatie waarvan ze de hond kochten. Maar vaak kunnen of willen die de honden niet terugnemen. Sommigen nemen met plezier de centen aan, maar ontlopen daarna hun verantwoordelijkheid. Als de overdracht op een snelwegparking gebeurt, is dierenwelzijn vaak niet de eerste drijfveer.”

“Veel van die organisaties bedoelen het heel goed en beginnen met de import uit ideologische motieven”, klinkt het bij een ander dierenasiel. “Maar ze hebben niet de opvangplaatsen om ze op te nemen als het misgaat. Ik heb ook al dieren geweigerd die in België volledig overprikkeld raakten en in geen enkel gezin zouden passen.”

Kom dus eerst eens bij ons kijken, vragen de Vlaamse asielen. “Het klopt dat er veel bij komt kijken, maar dat is net om te voorkomen dat het later misloopt”, zegt Tonneus. “Ik snap dat je goede intenties hebt om een hond te willen redden. Maar als je de tijd wil vrijmaken om een buitenlandse puppy met een rugzakje op te vangen, kunnen wij waarschijnlijk ook een heel mooie match vinden.”