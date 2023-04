Meerderheid stemt pas volgende week over lot van staatssecretaris Schlitz nadat N-VA haar ontslag vroeg

De meerderheidspartijen hebben een eenvoudige motie ingediend die de vraag om het ontslag van staatssecretaris Sarah Schlitz zou overrulen, maar omdat er geen hoogdringendheid werd gevraagd, kan daarover pas volgende week worden gestemd. Dat is donderdagavond gebleken na afloop van het meerderheidsoverleg. Dat lijkt erop neer te komen dat Schlitz een soort voorwaardelijke steun krijgt, maar dat dus moet blijken of ze de volledige waarheid heeft verteld.

Schlitz kwam in opspraak naar aanleiding van haar persoonlijk logo dat op sites en promotiemateriaal was verschenen van organisaties die van haar subsidies hadden gekregen. Eerder op de week was ze daarvoor al op de vingers getikt door een controlecommissie in de Kamer. Schlitz ontkende toen dat dat op haar vraag gebeurde. Maar volgens de krant La Dernière Heure blijkt uit een handleiding die de staatssecetaris en haar kabinet verstrekten aan organisaties over hoe subsidies of financiering aan te vragen voor een projectoproep echter het tegendeel.

In de commissie dinsdag ontkende de staatssecretaris nog dat er sprake was geweest van proactieve communicatie van haar uit. “Het gaat niet om iets wat ik heb gevraagd, maar ik had aandachtiger moeten zijn”, zei Schlitz toen. De staatssecretaris had het over “een onhandigheid”. In een reactie donderdag op de feiten aan het licht gebracht door DH, noemt het kabinet van Schlitz de aantijgingen “schandalig”.

Donderdagavond hielden de meerderheidspartijen overleg in de Kamer over de situatie rond Schlitz. Dat ging van start na een interpellatie waarin Sander Loones (N-VA) om haar ontslag vroeg en kwam er op vraag van de MR.