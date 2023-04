De verpleger die corona nog dodelijker maakte: man verdacht van betrokkenheid bij dood van 24 patiënten

Een 30-jarige verpleger van de covid-afdeling van het Wilhelmina Ziekenhuis in het Nederlandse Assen is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht misschien wel 24 coronapatiënten te hebben gedood.

In maart 2020 plaatste het Wilhelmina Ziekenhuis Assen uit de Nederlandse provincie Drenthe een filmpje op Youtube over het reilen en zeilen op de covid-afdeling. Er kwam een verpleger aan het woord over hoe zwaar het werk wel was. Hoe ze hun werk volledig ingepakt moesten doen. Hoe ze maar om de twee à drie uur pauze konden nemen. Het filmpje is nu weggehaald door het ziekenhuis, want de opgevoerde verpleger wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een heleboel patiënten. Hij werd maandag aangehouden.

De 30-jarige verpleger uit de gemeente Noordenveld kreeg donderdag van de rechter-commissaris te horen dat hij in het belang van het onderzoek nog zeker twee weken in de cel moet blijven. In tussentijd moet de Nederlandse justitie proberen uit te klaren of de man echt verantwoordelijk is voor de dood van coronapatiënten en hoeveel slachtoffers hij dan wel kan hebben gemaakt. Voorlopig blijft het openbaar ministerie erg op de vlakte. Maar volgens nabestaanden houdt het gerecht rekening met 24 mogelijke slachtoffers, zo melden Nederlandse media. Tussen maart 2020 en mei 2022.

“Misschien werd uw man gedood”

Tegenover RTL Nieuws vertelden de echtgenote en de zoon van een 72-jarige patiënt dat zij alvast een erg verontrustend telefoontje hebben gekregen van de politie. De man overleed in april 2020 in het ziekenhuis, aan de gevolgen van een longontsteking na corona. Zo dacht iedereen. Het was het begin van de pandemie. Er was nog veel onduidelijkheid over de gevolgen van Covid-19. Maar volgens de zoon zei de politie nu aan zijn moeder “dat er iemand was gearresteerd op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de dood van haar man”. “Ze vroegen vooraf niet eens of ze even wilde zitten, of dat ze samen was met iemand. Mijn moeder wist niet wat ze hoorde.” Zo zou het bij alle betrokken families zijn gegaan. Ze werden allemaal op de hoogte gebracht met een telefoontje door de politie.

Het personeel van het ziekenhuis is in shock. Collega’s kampen met een schuldgevoel. Ze vragen zich af wat ze fout hebben gedaan, waarom ze niets hebben gezien... “Het was heel emotioneel”, zei Hans Mulder, voorzitter van de raad van bestuur, na een personeelsvergadering aan de NOS. “Er waren tranen, verdriet, boosheid en ongeloof.”

Alarmerende melding

Het onderzoek kwam op gang na een melding van buiten het ziekenhuis aan de raad van bestuur. Die was zo alarmerend dat werd beslist om de betrokken medewerker meteen op non-actief te zetten. Ze stapten met de vermoedens ook naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en dienden klacht in bij de politie. Omdat het ziekenhuis beseft dat er veel vragen zullen komen van patiënten is een speciaal noodnummer geopend, en een pagina met “veelgestelde vragen”, vaak met weinig bevredigende antwoorden. Een daarvan luidt: “Is het mogelijk dat mijn overleden naaste door deze medewerker om het leven is gebracht?” Het antwoord: “Daar kunnen we in deze fase geen helderheid over geven.” Daarvoor moeten de nabestaanden zich tot de politie richten.