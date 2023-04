CONFERENCE LEAGUE. Fiorentina vermijdt blamage tegen Lech Poznan van John van den Brom met twee late goals

Fiorentina-Lech Poznan 2-3 (6-4 in totaal)

Voor Fiorentina leek de halve finale eigenlijk al bijna binnen: de Italianen gingen vorige week met 1-4 winnen tegen Lech Poznan, de ploeg van oude bekende John van den Brom. De Argentijnse vleugelaanvaller Nicolás González was de grote man met twee doelpunten.

De terugwedstrijd verliep toch een pak minder vlot voor de ploeg uit Firenze. Na nog geen tien minuten spelen zette Afonso Sousa de bezoekers met een knappe goal op voorsprong, iets over het uur verdubbelde Kristoffer Velde de score vanop de stip en enkele minuten later zette Artur Sobiech de 0-3 op het bord.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Onwaarschijnlijk, we hadden dus weer spanning… tot Fiorentina in minuut 78 tegen prikte via Riccardo Sottli. De ploeg van Van den Brom verloor de moed en slikte uiteindelijk in blessuretijd nog de 2-3 van Gaetano Catrovilli. Fiorentina staat in de halve finales, maar er komt zo wel een einde aan hun reeks van negen zeges op rij in Europa.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De wedstrijd tussen Nice en Basel wordt om 21u00 afgetrapt.