Zo’n groot verschil kan één natte winter maken

Waar een natte en stormachtige winter al niet goed voor is. Het stuwmeer van Oroville (Californië) stond door langdurige hitte en droogte zo goed als leeg. Op veel plaatsen stonden de bootjes letterlijk op het droge en kon je te voet oversteken. Het debiet in het reservoir aan de stuwdam zakte in 2021 zelfs tot slechts 24 procent van de totale capaciteit en blokkeerde zo de stroomvoorziening. Maar kijk nu. Na een natte winter met een reeks zeer zware stormen en een record aan regen heeft de natuur zich wonderbaarlijk snel hersteld, zoals blijkt op de voor- en na-foto’s. Bomen staan weer groen en het water stroomt er weer zoals vanouds. Vijf jaar geleden werden in dezelfde omgeving trouwens bijna 200.000 mensen geëvacueerd nadat de dam dreigde over te lopen. Ook toen was overvloedige regen de oorzaak.

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

(tg)