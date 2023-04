Hofleverancier Edouard Vermeulen neemt afscheid van vader Charles (95): “Papa was een grote meneer”

“Mijn papa was een grote meneer en zo ging hij door het leven: als meneer Charles.” In het jaar dat couturier en hofleverancier Edouard Vermeulen (66) het veertigjarig jubileum van zijn modehuis Natan viert met een boek en defilé in Parijs, moet hij afscheid nemen van zijn vader Charles (95), een bekende Ieperse brouwer en horeca-eigenaar die graag gezien was door zijn cafébazen. “Hij bleef een van ons.”

“In het paasweekend hebben we met de familie nog zijn 95ste verjaardag gevierd, een gelukkig moment”, vertelt Edouard Vermeulen. “Tot op zijn oude dag bleef hij positief en dynamisch. Klagen deed hij nooit.”

Ook niet toen zijn vader met zijn gezondheid begon te sukkelen. “Hij moest dinsdag binnen in de kliniek en we hoorden van de dokters dat hij niet meer zou verbeteren, hij was uitgeleefd”, zegt Edouard. “Ik heb woensdag om 22 uur afscheid genomen aan zijn bed en tegen middernacht werd ik opgebeld. Hij was vertrokken. Zonder afzien in zijn slaap, zoals hij het had gewenst.”

Het nieuws ging snel over de tong in thuisstad Ieper, waar hij bekend werd als baas van brouwerij Vermeulen, het bier Ypra, als eigenaar van bekende horecazaken en schatbewaarder van de Last Post Associaton. “Een aimabel man”, zegt Benoit Mottrie, huidig voorzitter van de Association.

Streng maar rechtvaardig

Ook in Ypra Inn, de dichtste horecazaak bij de Menenpoort, niets dan lof van uitbater Klaas Segers (32). “Charles was een man die zijn cafébazen begreep: tijdens corona schold hij een deel van de huur kwijt en in een warme zomer installeerde hij een gratis airco, op voorwaarde dat mijn omzet goed was. Dat was Charles: streng, maar rechtvaardig en heel dankbaar. Zo dwong hij respect af. In tegenstelling tot grote, anonieme kapitalistische brouwerijen, bleef Charles een van ons, aangenaam in de omgang en zeer toegankelijk: op woensdag stond zijn deur altijd open.”

“Hij gaf cadeaus op de belangrijke momenten in het leven: bij de geboorte van mijn kinderen en op mijn huwelijk”, zegt Segers. “In plaats van door zijn vaste tuinman liet hij een deel van zijn tuin aanleggen door de boom- en plantenkwekerij van mijn vader, om ons een plezier te doen. Dat vergeet je niet. Hij zal gemist worden.” (Lees verder onder de foto)

Klaas Segers, uitbater van de Ypra Inn aan de Menenpoort. — © Thijs Pattyn

Iepers gemeenteraadslid Sarah Bouton (Open Ieper) knapt momenteel de voormalige vestiging van brouwerij Vermeulen in de Diksmuidestraat op. “Het is afgelopen woensdag dag op dag een jaar geleden dat hij me belde of ik interesse had in een overname, wegens zijn zwakke gezondheid”, zegt ze. “Charles was content dat een Ieperse het pand kocht en de geschiedenis ervan zou voortzetten. Intussen is zijn voormalig café Tonneke bij de brouwerij gerenoveerd als bruine kroeg en vanaf mei beschikbaar voor verhuur.” (Lees verder onder de foto)

De voormalige vestiging van brouwerij Vermeulen in de Diksmuidestraat. — © Thijs Pattyn

“Het bier Ypra, waar papa als brouwer-ingenieur veel energie in stak, wordt deze zomer opnieuw op de markt gebracht door brouwerij Omer Vander Ghinste, die brouwerij Vermeulen overnam”, zegt Edouard Vermeulen. “Papa heeft het bier nog kunnen proeven. Hoewel hij in Brussel geboren was, woonde hij graag met mama in Ieper. Hij was trots op de streek en probeerde er altijd en voor iedereen goed te doen. Zijn vriendelijkheid, begrip en ethiek gaf hij door aan Pierre en ik, zijn zonen. We hadden een ongelooflijke papa.”

De familie regelt momenteel de uitvaart, de locatie is nog niet zeker. “Maar zeker is dat we iets doen in Ieper. Het was zijn wens om een afscheid te krijgen in de stad van zijn hart.”