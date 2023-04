Rampscenario dreigt voor Anderlecht: “In april al op vakantie past niet bij deze club”

Paars-wit was waardeloos in Alkmaar en maakte helemaal niets klaar. “Het enige wat we vandaag hebben kunnen doen, was het rekken tot de penalty’s”, stelde Bart Verbruggen vast. Na dertien minuten stond Anderlecht al 2-0 achter. Hoe is het in godsnaam mogelijk? “Ik heb mij de afgelopen uren al heel vaak afgevraagd hoe het mogelijk is om zo aan een wedstrijd te beginnen, maar ik heb nog geen antwoord gevonden”, zei Verbruggen. “Als we zouden weten wat er misliep, hadden we het al opgelost.”

Ook in de strafschoppenserie wilde het niet lukken. Vertonghen en Sardella misten. “Ik neem die jongens niets kwalijk, want daarvoor moet je eerst het lef hebben om te trappen”, aldus Verbruggen. “Daar heb ik alleen maar respect voor. Ik zeg het niet graag, maar de beste ploeg heeft gewonnen. We hebben dit seizoen al heel diep gezeten en de Conference League was een sprankeltje licht, dus het komt hard aan dat dit verhaal hier eindigt.”

Anderlecht moet nu een mokerslag incasseren en zich toch op drie dagen tijd opladen voor KV Mechelen zondag. “Je moet het zo snel mogelijk uit je systeem krijgen, want zondag loert al om de hoek”, weet ook Verbruggen. “Je hebt geen keus. Die hele belangrijke wedstrijd moeten we winnen en hopen dat de concurrenten punten laten liggen. Dan kunnen we toch nog verdergaan met ons seizoen.”

Lukt het zondag niet, dan is het seizoen op 23 april al afgelopen. Het zou beschamend zijn en een financiële ramp. “Anderlecht mag echt nog geen vakantie hebben in april, dat zou niet passen bij de club”, benadrukt de Nederlandse doelman. “We gaan er alles aan doen om er zondag voor te zorgen dat ons seizoen verder.”

“Volgens mij kreeg heel de ploeg van AZ te veel ruimte”, klinkt het scherp bij Jan Vertonghen. — © Getty Images

Afgestraft

Aanvoerder Jan Vertonghen maakte een gelijkaardige analyse. “We mogen blij zijn dat we die penalty’s halen”, zei hij. “We hebben zo hard gewerkt om die 2-0 thuis veilig te stellen en dan sta je hier na tien minuten, of wat het ook is, al 2-0 achter. Hoe het kan dat we zo aan de wedstrijd begonnen? Daar kan ik moeilijk op antwoorden. We maken fouten die we in vorige wedstrijden ook al gemaakt hebben, zoals in Genk. Dan word je afgestraft. Aan de bal was het ook niet goed genoeg. Ik denk niet dat we twee keer onder de druk zijn uitgekomen. Er was weinig beweging en we konden geen enkele bal vasthouden.”

In de eerste helft gaf Anderlecht veel ruimte weg aan de Nederlandse flankaanvallers. Vertonghen beaamt dat en trekt het nog verder door. “Volgens mij kreeg heel de ploeg van AZ te veel ruimte”, klinkt het scherp.

En dan was er nog zijn strafschop, die Vertonghen miste. “Dat doet wel pijn”, geeft de aanvoerder toe. “Ik vond dat ik goed in de wedstrijd zat en los daarvan moest ik ook gewoon mijn verantwoordelijkheid nemen. Die heb ik genomen. Nochtans had ik een goed gevoel toen de bal van mijn voet vertrok. Ik denk niet dat het een slechte penalty was, maar vooral een goede save”, besluit Vertonghen. Het zal zondag moeten gebeuren. Anderlecht moet niet alleen winnen van KV Mechelen, maar ook rekenen op puntenverlies van Charleroi en Cercle Brugge.