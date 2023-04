Weerbericht: Vrijdag start droog, intense buien in de namiddag

Vrijdag is het eerst droog, maar in de namiddag en avond zijn er soms intense buien met kans op onweer. De maxima bevinden zich tussen 12 en 17 graden. Dat meldt het KMI.

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag trekken de buien weg naar Nederland en wordt het vanuit het zuiden droog met opklaringen. De minima liggen tussen 3 en 7 graden.

Zaterdag begint met zonnige periodes maar het wordt snel zwaarbewolkt met regen vanuit Frankrijk. De maxima schommelen tussen 12 graden in het westen, 14 graden in het centrum, tot 16 graden in het oosten.

Zondag is het vaak bewolkt met periodes van regen of buien. De maxima liggen tussen 10 en 14 graden bij een matige wind, aan zee soms vrij krachtig, uit het zuidwesten tot westen.

Maandag wordt het vaak zwaarbewolkt en regent het af en toe nog wat licht. Het wordt wat frisser met maxima van 11 of 12 graden in het centrum. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt met soms een streep zon, maar er vallen ook nog enkele buien. De maxima liggen tussen 5 en 12 graden bij een matige noorden- tot noordoostenwind.

Woensdag lijkt droog te verlopen door de nabijheid van een hogedrukgebied. Er hangen wel nog vrij veel wolkenvelden en het wordt een graad of 11 in het centrum.

Donderdag verloopt waarschijnlijk droog en vrij zonnig met maxima die naar zo’n 15 graden klimmen op veel plaatsen.