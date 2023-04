Zesjarig meisje en vader neergeschoten door buurman omdat hun basketbal in zijn tuin rolt

In North Carolina zijn een zesjarig meisje en haar vader neergeschoten nadat ze hun basketbal gingen halen in de tuin van hun buurman. Dat meldt de lokale politie.

De noodoproep kwam dinsdag om 19.44 uur binnen bij de politie. Een zesjarig meisje en haar vader waren neergeschoten door hun buurman, zo klonk het. “Ze waren basketbal aan het spelen, en de bal rolde in zijn tuin”, zegt buurman Jonathan Robertson. “Ze gingen hem daar halen. Het was gek. Zoiets hadden we in geen miljoen jaar verwacht. Dat iemand plots een pistool zou bovenhalen tussen al die kinderen.”

Volgens de politie was de schutter naar binnen gegaan toen hij de twee zag, en haalde hij daar zijn pistool. Daarna begon hij op zijn buren te schieten.

Het meisje en haar vader werden ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook een vrouw en een man raakten gewond. Zij incasseerde een schampschot, hij werd eveneens neergeschoten. “De kogel belandde in mijn kaak”, zei het zesjarige meisje bij ABC news. Haar vader zou nog in het ziekenhuis verzorgd worden. Hij liep een doorboorde long op en heeft leverproblemen omdat hij in de rug geraakt werd.

Twee dagen lang werd gezocht waar Robert Louis Singletary (24) was. Na een klopjacht gaf de man zichzelf aan in Florida. Hij wordt vervolgd voor poging tot moord, slagen en verwondingen met een dodelijk wapen met het oogmerk te doden en verboden wapenbezit. Hij was al bekend bij de politiediensten omdat hij in december zijn vriendin aangevallen had met een voorhamer.

Het is de vierde schietpartij in enkele dagen in de VS waar jonge Amerikanen bij betrokken zijn. Dinsdag werden nog twee cheerleaders beschoten op een parking in Texas, waarbij een van hen ernstig gewond raakte. Zaterdag werd de 20-jarige Kaylin Gillis doodgeschoten omdat hij met zijn wagen de verkeerde oprit opreed en vorige donderdag werd de 16-jarige Ralph Yarl in het hoofd en de arm geschoten omdat hij op het verkeerde adres aanbelde.