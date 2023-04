Gezin raakt volledig afgesloten van openbare weg door aanslepende burenruzie: “Eerst een poort, nu een greppel”

Zoersel

De familie Geys uit de Brakenstraat in Sint-Antonius (Zoersel) kan langs geen enkele kant haar huis nog bereiken. Eind 2019 sloot een buur de Brakenstraat af met een poort, omdat die volgens hem een private weg is. Sindsdien mocht de familie op de goodwill van een andere buur rekenen om - voorlopig - over diens privégrond te rijden. Maar omdat het juridisch geschil zó lang aansleept, heeft die nu een greppel gegraven. De hele kwestie wordt hoe langer hoe ingewikkelder en de rechter zal een vonnis moeten vellen.