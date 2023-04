Ongeveer een kilometer voor de afrit Haasdonk op de E17 richting Gent, is vrijdagochtend een tankwagen gekanteld. De rijbaan is door het ongeval volledig versperd. Door gelekte brandstof is er brandgevaar. “Blijf er weg”, raadt het Vlaams Verkeerscentrum aan.

Volgens de eerste vaststelling is de chauffeur van de vrachtwagen de controle over het stuur verloren. Hij belandde met zijn voertuig eerst tegen de vangrail langs de kant van de pechstrook, ging daarna bruusk naar links en belandde tegen de middenberm. Daarop is het gevaarte gekanteld, waardoor het de volledige rijbaan verspert. “De E17 richting Gent is volledig afgesloten”, aldus het Vlaams Verkeerscentrum. “En in de andere richting is de linkerrijstrook afgesloten voor de veiligheid.” (Lees verder onder de foto)

© ypw

Door het ongeval is een van de drie compartimenten van de brandstoftank, gevuld met diesel, gescheurd. Een tweede compartiment gevuld met benzine scheurde niet. Daardoor is er wel brandgevaar, maar niet zoals gevreesd ontploffingsgevaar. De opruimwerken zullen vermoedelijk uren in beslag nemen. Een andere tankwagen is onderweg om de benzine van de weg te helpen halen.

De brandweer werd opgeroepen om de chauffeur uit zijn cabine te bevrijden. Hij werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en hebben rond 9.30 uur tijdelijk de linkerrijstrook vrijgemaakt om het verkeer door te laten. Zodra de bergingswerken starten, zal de snelweg wel weer volledig afgesloten worden. Mogelijk hebben die werkzaamheden ook gevolgen voor het verkeer in de andere rijrichting.

Omrijden

Het verkeer richting Gent zal dus nog enige tijd grote hinder ondervinden van het ongeval. “Er staat al file vanaf Antwerpen West”, klinkt het bij het Verkeerscentrum. “Wij raden aan om daar weg te blijven en andere snelwegen te nemen als je van Antwerpen naar Gent moet. Wie al op de E17 is, moet de snelweg verlaten via uitrit 16 Kruibeke. Volg de calamiteitenomleiding met de letter G tot oprit 25a Haasdonk, waar u de snelweg weer kan oprijden. Hou rekening met vertragingen op deze omleiding.”