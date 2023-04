Uitzonderlijke ‘superbloei’ na één van de natste winters ooit: “explosie van bloemen” zelfs vanuit de ruimte te zien

Na een van de natste winters ooit, is er in Californië een explosie van kleur. Gele vlakken, strepen oranje, blauw en paars schilderen het landschap tijdens deze uitzonderlijke ‘superbloei’.

Volle reservoirs, stromende rivieren en een kleurrijke bloemenpracht. De natte en stormachtige winter heeft de Amerikaanse staat Californië veel deugd gedaan. Want de Golden State ziet er een pak groener uit dan gewoonlijk.

Wilde bloemen domineren de heuvels zo intens, dat ze zelfs vanuit de ruimte zichtbaar zijn. Op satellietbeelden zijn strepen van donkeroranje en helder citroengele bloemen te zien op plekken die er jarenlang vooral bruin en dor uitzagen.

Toeristen

De zeeën van kleur trekken veel toeristen aan, maar daardoor lopen de bloemen helaas ook schade op. Tijdens de vorige superbloei, in 2017, was dat ook al het geval. “Er was schade door mensen die buiten de paden liepen. Die alternatieve paden zijn vandaag zelfs nog steeds zichtbaar”, liet Jorge Moreno van het California Department of Parks and Recreation weten in een e-mail aan CNN. De staatsparken blijven open maar één stad heeft toeristen alvast opgeroepen om weg te blijven.

Lake Elsinore weert namelijk alle bezoekers aan Walker Canyon nadat er in 2019 elk weekend duizenden mensen kwamen die de wilde klaprozen vertrapten en de natuur verstoorden.

Volgens het California Department of Parks and Recreation is een superbloei sterk afhankelijk van het weer. De superbloei van dit jaar duurt waarschijnlijk tot begin mei en zal, afhankelijk van de locatie, goed tot beter zijn dan gemiddeld. Als de temperaturen stijgen zal de superbloei weer afnemen.

© AP

© Getty Images via AFP

© AP

© AP

© AP

© AP

© AFP

© AFP

De bloei vanuit de ruimte — © AFP