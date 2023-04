Stiefvader van vermoorde Raul (9) wordt overgeleverd, moeder opnieuw verhoord na “ongeloofwaardige verklaringen”

De stiefvader van de vermoorde Raul wordt overgeleverd aan ons land. Dat heeft de raadkamer in Amsterdam beslist. In het onderzoek naar de dood van de jongen in Gent zal de moeder van de jongen, die vorige week aangehouden werd, psychiatrisch onderzocht worden en opnieuw verhoord worden, nadat haar eerste verklaringen ongeloofwaardig bleken. Daarna volgt mogelijk een confrontatie.

Het lichaam van de 9-jarige Raul werd donderdag 13 april uit het Houtdok gehaald in Gent. Het lichaam zat in een sportzak en zou eind januari al in het water gedumpt zijn, maar dat kwam pas aan het licht nadat buitenlandse familieleden alarm sloegen. De 34-jarige moeder Yoana M. werd vorige week aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van onder meer doodslag en lijkverberging. De jongen zou het slachtoffer geweest zijn van zwaar familiaal geweld, maar het Oost-Vlaamse parket wacht op de overlevering en geeft nog geen details.

Haar ex-vriend, de 34-jarige Roemeen Nicu C., werd op vrijdag 14 april opgepakt in het Nederlandse Bakel en wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van Raul. De raadkamer in Amsterdam besliste vrijdagmiddag dat hij overgeleverd zal worden aan ons land. “Na een korte zitting van een tiental minuten heeft de raadkamer de overlevering toegestaan. Die zal volgende week uitgevoerd kunnen worden, maar het exacte tijdstip moet nog bepaald worden door de Nederlandse en Belgische justitie”, zegt advocaat Wiekash Ramnun.

Was moeder erbij?

Na de overlevering wordt C. voorgeleid voor de Gentse onderzoeksrechter en vermoedelijk ook zal aangehouden voor dezelfde feiten als zijn ex-vriendin. De vrouw stelde in haar eerste verklaringen, die afgelegd werden voor het lichaam van Raul gevonden werd, dat ze niets met zijn dood te maken had. Ze legde de verantwoordelijkheid volledig bij haar ex-vriend, maar haar dochter verklaarde later dat haar moeder erbij was toen het lichaam in het water gedumpt werd.

De moeder zal opnieuw verhoord worden en zou aangegeven hebben haar verklaring te willen aanpassen. De onderzoeksrechter heeft ook een psychiatrisch onderzoek van de vrouw bevolen. Tegen de verlenging van haar aanhouding door de raadkamer in Gent werd geen beroep aangetekend, bevestigt haar advocaat Thierry Goffart, die verder geen commentaar kan geven.

Confrontatie

Verder onderzoek, onder meer telefonieonderzoek, moet de rol van de vrouw en haar ex-vriend duidelijk maken. Het gerecht wil na de overlevering van haar ex-vriend hem ook confronteren met de vrouw. Zijn Nederlandse advocaat Wiekash Ramnun geeft geen informatie over het standpunt van zijn cliënt met betrekking tot de feiten, en stelt dat hij eerst contact moet hebben met een Belgische advocaat. De beslissing over de overlevering wordt ook niet gemaakt op basis van aanwijzingen van schuld, maar op basis van juridisch-technische gronden die een overlevering in de weg kunnen staan, zoals detentie-omstandigheden.