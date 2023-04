VIDEO. Discussiëren met Mourinho doe je niet ongestraft, José stapt op Nederlandse journalist af en pakt hem terug: “Mooi hé?”

Mourinho herinnerde zich in de perszaal NOS-journalist Joep Schreuder, die na de 1-0 winst van Feyenoord in de heenmatch een onderonsje had met de Portugees. “Jullie hebben tien maanden gehuild na de verloren Conference League-finale van Feyenoord tegen ons, maar ik slaap goed na een nederlaag. Weet je waarom? Omdat je een verloren match niet meer kunt winnen”, zei Mourinho na de heenmatch. “En nu zijn we nog maar halfweg.” Waarop Schreuder provocerend repliceerde: “We zien elkaar volgende week.” Dat was de Portugees niet vergeten. Op de persconferentie na de gewonnen terugmatch stapte Mourinho op Schreuder af en overhandigde hem een sleutelhanger van de Conference League-trofee met het logo van AS Roma op, gemaakt na de gewonnen finale tegen Feyenoord vorig seizoen. “Mooi he? Ik met mijn grijze haar wil ze gewoon een advies geven: als je verliest, niet huilen, denk aan de volgende wedstrijd.”

Het onderonsje na de heenmatch:

José Mourinho die na de terugmatch op Joep Schreuder afstapt en hem de sleutelhanger overhandigt: