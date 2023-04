Niet alledaags feit, donderdagavond in de voetbalwedstrijd Smeermaas-Kesselt (1-2) in derde provinciale C. Dankzij een late invalbeurt stond de 60-jarige (!) Danny Meyers immers voor het eerst samen op het veld met... zoon Michiel (28). “Dat ze ons dit moment gunnen, bewijst wat een warme club Smeermaas is.”