Tien gedetineerden met behulp van slijpschijf ontsnapt uit Waalse gevangenis: “Gevlucht naar bos, maar ze hebben geen eten bij”

Vanuit de gevangenis van Saint-Hubert, in de provincie Luxemburg, zijn donderdagnamiddag tien gedetineerden ontsnapt. De zoektocht werd vrijdagochtend hervat en er volgt een intern onderzoek, zegt de officier van Justitie, maar de verwachting is niet dat de tien het lang volhouden. “Ze hebben geen eten bij”, klinkt het.

De tien gevangenen, die vastzaten vanwege drugsgerelateerde misdrijven, ontsnapten door met een slijpmachine een gat in de omheining te maken. Zo stond te lezen in een bericht dat het Luxemburgse parket donderdagavond verspreidde via lokale media.

Donderdagavond startte onder leiding van de politiezone Semois en Lesse de zoekactie. Daarbij schakelden ze een hond, een helikopter en een drone in. De tien zijn nog steeds op vrije voeten, maar drie van hen zouden gesignaleerd zijn aan de rand van de gewestweg N4, nabij Marche-en-Famenne.

“De voortvluchtigen raakten opgesplitst in een groep van vier en twee groepen van drie”, zegt commissaris Vincent Léonard. “Er is een grote kans dat ze een flinke afstand hebben afgelegd.” Minstens een van de drie groepen zou zich nog in het bos bevinden. Léonard denkt niet dat de gevangenen het lang gaan volhouden, zo zegt hij aan RTL info. “Ze hebben niets te eten. Behalve als iemand iemand een gsm kon vast krijgen, maar dat denk ik niet. Ik zie het als een kwestie van uren voor we hen te pakken hebben.”

“Hoe hebben ze die slijpschijf kunnen bemachtigen? En hoe is het mogelijk dat tien personen zo kunnen ontsnappen?”, reageert officier van justitie Etienne Donnay. Hij zegt “bezorgd” te zijn dat dit is kunnen gebeuren.