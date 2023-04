Britse vicepremier Dominic Raab neemt ontslag na beschuldigingen van pestgedrag

De Britse vicepremier en minister van Justitie Dominic Raab kondigt zijn ontslag aan uit de regering van premier Rishi Sunak. Hij doet dat na een onderzoek naar beschuldigingen van pestgedrag. Het is nog niet duidelijk of de premier zijn ontslag aanvaardt.

Raab, lid van de Conservatieven, plaatste een verklaring op Twitter waarin hij schrijft zijn ontslag te nemen uit de regering van Sunak. Er was een onderzoek geopend naar acht klachten die door voormalige medewerkers tegen hem zijn gediend voor zijn gedrag in de periode dat hij nog minister van Buitenlandse Zaken was en zijn eerste termijn als minister van Justitie. Raab speelde eerder als minister van Buitenlandse Zaken een vooraanstaande rol bij onderhandelingen over een handelsakkoord na de Brexit.

Volgens Raab is het onderzoeksrapport een “gevaarlijk precedent”, dat zal leiden tot “valse klachten” tegen ministers en “daarmee een verlammend effect hebben op zij die namens uw regering iets proberen te veranderen - en uiteindelijk op het Britse volk.” Raab had beloofd dat hij ontslag zou nemen als er uit het onderzoek pestgedrag naar boven zou komen. “Ik geloof dat het belangrijk is dat ik mij aan mijn woord houd”, schrijft hij. De minister wijst erop dat het rapport “alle beschuldigingen tegen mij heeft verworpen, op twee na”. “Ik geloof dat de twee ongunstige bevindingen tegen mij gebrekkig zijn”.

Grens overschreden?

De vraag is of Raab gewoon veeleisend en streng is of dat hij met zijn gedrag de grens van intimidatie overschreed. Raab zegt dat “ministers rechtstreeks toezicht moeten kunnen uitoefenen op hoge ambtenaren bij cruciale onderhandelingen”. “Anders gaat het democratische en constitutionele principe van ministeriële verantwoordelijkheid verloren”, schrijft Raab, en hij voegt eraan toe dat dit “vooral gold” tijdens zijn periode als minister van Buitenlandse Zaken.

“Ministers moeten rechtstreeks cruciale feedback kunnen geven over briefings en suggesties om de normen te bepalen en veranderingen door te voeren die het volk van ons verwacht”, schrijft hij nog. “Uiteraard moet dat gebeuren binnen de grenzen van het redelijke.”

Niet gevloekt

In het rapport wordt er volgens Raab geconcludeerd dat hij niet een keer, in vier en een half jaar tijd, heeft gevloekt of naar iemand geroepen. Hij zou ook niet met iets gegooid hebben, iemand fysiek hebben aangevallen of bewust iemand gekleineerd hebben.

“Ik verontschuldig me oprecht als ik onopzettelijk stress heb bezorgd of een functionaris zich beledigd zou hebben gevoeld, als gevolg van het tempo, de normen en de uitdaging die ik heb opgelegd binnen het ministerie van Justitie”, stelt hij nog. “Dat is echter wat het publiek verwacht van ministers die in hun naam werken.”

Het rapport is nog niet gepubliceerd. Premier Sunak heeft het donderdag ontvangen en is de bevindingen nog aan het bekijken.