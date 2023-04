Veertiger die stiefvader in coma sloeg met hamer wordt opnieuw geïnterneerd: “Beste beslissing voor cliënt en maatschappij”

Knokke-Heist

De Brugse raadkamer besliste vrijdagochtend dat Thierry V. (45) opnieuw geïnterneerd wordt. De veertiger sloeg in april vorig jaar zijn stiefvader het hoofd in met een hamer in de Onderwijsstraat in Knokke-Heist. De verminkingen van het slachtoffer waren zodanig ernstig dat de man drie weken in coma lag.