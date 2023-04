Zondag D-day voor Zulte Waregem. Coach Frederik D’Hollander: “Er heerste hier deze week verbazende rust”

“Elke club heeft zijn eigen karakter en dat is voor Cercle ook het geval”, stak Frederik D’Hollander vrijdagochtend van wal. De coach van Essevee besliste trouwens om net als vorige week – in aanloop naar de uitmatch in Eupen – ook nu weer de pers uit te nodigen voor een ontbijt / persconferentie op het oefencentrum in Waregem. “Het mentale aspect is niet veranderd. Dat hebben we vorige maandag ook meteen aangegeven: we moeten gewoon verder werken zoals we de voorbije weken al hebben gedaan.”

Het is duidelijk dat D’Hollander erover waakt dat zijn spelersgroep niet dreigt te bezwijken onder de degradatiestress: “Het is bij Zulte Waregem altijd vrij rustig gebleven, hoewel er natuurlijk ook wel druk was. We hebben onze aanpak dan ook niet veranderd. Zo hadden we ook nu op woensdag onze vrije dag. Zo heb je drie dagen om deze partij optimaal voor te bereiden. Ach, er zal al genoeg druk zijn van buitenaf, we moeten in geen geval intern ook nog eens de druk opvoeren.”

“Mensen die hier deze week even op bezoek kwamen, bevestigden ook dat er hier een positieve vibe hangt, een zekere rust”, klonk D’Hollander alvast tevreden over de voorbije trainingsweek. “Men verbaasde zich er zelfs over maar ik ben er heel blij mee. Onze focus ligt nu evenwel toch volledig op de voorbereiding van die partij tegen Cercle Brugge. Het is niet dat we hier een weekje fun hebben beleefd.”

D’Hollander beseft dan ook dat zijn team zondagavond een levensbelangrijke wedstrijd tot een goed einde moet brengen: “We hebben nog niets in handen. Toch proberen we de druk weg te houden en verder te werken op een fijne manier. Onze zege in Eupen – de eerste na elf matchen – veranderde eigenlijk niet zoveel voor ons. Na de match heb ik de jongens gevraagde om even te genieten maar vanaf maandag ging de knop om en focusten we enkel nog op het duel tegen Cercle.”

“Natuurlijk hebben sommige spelers vertrouwen geput uit die zege maar eigenlijk gebeurde dat ook al na die match in Charleroi. Ook al leverde dat ook een nieuwe mentale opdoffer, toch voelde ik dat er iets leefde. Dat punt hadden we zeker verdiend maar het heeft geen zin om daar nog op terug te kijken. Het besef leeft natuurlijk wel hoe belangrijk deze match is.”

Net als vorige week kiest D’Hollander ook nu weer voor een (mini-)afzondering: “Zondagochtend zullen we al samenkomen en gaan we die partij rustig voorbereiden, zodat we net als in Eupen de juiste focus kunnen vinden. Toen deden we iets leuk voor de spelers: een montage van filmpjes van familieleden van onze spelers die hen opriepen dat ze die laatste kans moesten grijpen. Dat was een vrij emotioneel moment. Sommige jongens waren zelfs aan het huilen.”

“De zege in Eupen was dan ook de zege van het ganse team. De team manager verzamelde al die filmpjes. Zo waren er beelden van mensen die in Afrika leven. Tambedou zag voor het eerst in maanden nog eens zijn moeder terug want hij heeft enkel een foto van haar. Na die video had ik geen extra woorden meer nodig. Zoiets zullen we ook nu proberen. Een afzondering vanaf zaterdag had nu geen zin want de match is redelijk laat, dan zou je het effect verliezen.”

Toch staat D’Hollander mogelijk ook voor zijn laatste match als hoofdcoach van Essevee: “Daar ben ik totaal niet mee bezig”, houdt de ex-spits die boot af. “Ik zit zodanig in mijn bubbel en ben totaal niet meer mee met de actualiteit, hoewel ik me daar normaal graag mee bezig houdt. Nu is dat gewoon onmogelijk omdat ik constant bezig ben.”

“Ik hoorde Mbaye Leye niet”

“We hebben het gevoel dat het nu goed staat en dat we stap voor stap vooruitgaan. Ik hoor op training jongens nu ook op een manier coachen, zoals we het al een tijdje vragen”, vertelt een trotse D’Hollander. “We gaan duidelijk vooruit maar het is kort dag hé. We hebben geen twee weken tijd om dit voor te bereiden. Nee, ik hoorde de voorbije weken Mbaye Leye niet.”

“De voorbije weken waren heel leerrijk en voel zeker voldoening. Het is eigenlijk jammer dat het nu al de laatste wedstrijd is want de samenwerking met de staf loopt tof. Davy (De fauw) is ook top. Iedereen werkt heel goed samen en ik zou dit graag nog wel verder blijven doen. Dit is nu evenwel niet van belang, we moeten gewoon de match tegen Cercle Brugge voorbereiden. Nu lijkt iedereen het ons te gunnen dat we het behoud verzekeren maar maandag zal niemand er wakker van liggen als we zouden degraderen, dat is de realiteit. Ik ben nu ook niet bezig met de gevolgen van een degradatie, ook al besef ik dat dit een enorme impact zou hebben op deze club.”

Zondag is het dus alles of niets voor Essevee en daarbij wil D’Hollander in geen geval voorzichtig starten: “Natuurlijk zijn we gefocust maar ik kan niet vragen om niet meteen full gas te gaan. Hoe kan je dat als er hier 12.000 man zit? Die sfeer is opgepompt en mijn spelers zal ik niet kunnen tegen houden. Uiteraard moeten we bij de les blijven en de passlijnen afsnijden en onthouden wat we moeten doen in balverlies. We zijn in Eupen ook meteen voluit gegaan, hoewel de tegenaanval toch een belangrijk wapen is van hen.”

“We kunnen niet spelen met de handrem op, dat is onmogelijk”, aldus nog D’Hollander die ook rekent op de Essevee-fans om zijn spelers te steunen in die cruciale partij tegen Cercle. “Als ik zie hoeveel mijn spelers op hun gsm bezig zitten, wisten we allicht eerder dan ik dat ons stadion uitverkocht is. Natuurlijk is het een opsteker. Het is ongelooflijk hoe het hier leeft. Ik ken hier veel mensen en het is gek hoe ze via alle wegen nog aan tickets proberen te komen. Dit kunnen we hopelijk ook meenemen naar de toekomst toe!”

Toch beseft D’Hollander dat tegenstander het allerminst cadeau zal geven: “Zij hebben ook nog veel om voor te spelen want zij kunnen zich plaatsen voor Play-Off 2. Ik denk dat het nog meer leeft bij hen dat ze mogelijk nog twee derby’s kunnen spelen. Uiteindelijk denk ik dat Monaco op die manier ook een meerwaarde kunnen creëren met hun spelers als ze in Play-Off 2 kunnen uitkomen.”

“Cercle Brugge heeft altijd al een zekere intensiteit maar nu zullen ze er zeker voluit voor gaan. Het wordt dus zeker niet makkelijk. We gaan ons niet bezig houden met wat er op andere terreinen gebeurd want we zullen al werk genoeg hebben met onze eigen wedstrijd”, aldus nog D’Hollander die beseft dat zijn team zondag aan de ultieme match van de laatste kans toe is. “We moeten gewoon winnen. We gaan dit positief benaderen. Na de match tegen Gent gaf niemand ons nog een kans. We hebben nu iets mooi gecreëerd maar nu moeten we wel afmaken.”

Qua blessures was het de voorbije week dan weer eerder windstil aan de Gaverbeek: “Bossut is onzeker door een rugblessure. We zullen zien of hij fit raakt. Voor Ciranni geldt het zelfde, wellicht wordt dat ook moeilijk. Palumets wordt vandaag geopereerd aan de voet. Ook nu maken jonge kerels zoals Haerinck kans om bij de wedstrijdselectie te komen.”