Klokkenluider wil getuigen over tegenwerking vanuit politiek bij onderzoek naar Hunter Biden

Een speciaal agent in de VS zegt informatie te hebben over hoe een crimineel onderzoek naar Hunter Biden, de zoon van de president, gedwarsboomd werd vanuit politieke hoek. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt. Hij vraagt nu om hem het statuut van klokkenluider te geven, zodat hij beschermd kan worden.

Volgens advocaat Mark Lytle zegt zijn cliënt dat het onderzoek een “voorkeursbehandeling” kreeg en heeft de politiek op ongepaste wijze beslissingen beïnvloed. “Ik vertegenwoordig een speciaal agent binnen de belastingdienst die heeft kunnen meekijken in een lopend en erg gevoelig onderzoek naar een controversieel iemand sinds het begin van 2020”, verklaarde Lytle aan Amerikaanse media. “Hij is bereid om een eerdere getuigenis onder eed in het Congres van een hooggeplaatst politicus tegen te spreken en duidelijke belangenconflicten bloot te leggen. Hij wil verhoord worden in het Congres.”

De speciaal agent wil dat wel alleen doen als hij statuut van klokkenluider krijgt en hij dus bescherming krijgt, klinkt het nog. Wie de speciaal agent is, werd daarom dan ook niet bekendgemaakt.

Tegen Hunter Biden loopt al geruime tijd een onderzoek, onder meer naar belastingontduiking. Zo worden onder meer vragen gesteld bij zijn activiteiten in China en Oekraïne. In het Witte Huis wordt ontkend dat Amerikaans president Joe Biden zich heeft gemoeid met het onderzoek naar zijn zoon.