Schandaal bij Juventus heeft gevolgen bij Tottenham. Technisch directeur Fabio Paratici neemt ontslag

Tottenham zei in een verklaring: “Hoewel er een geschil blijft bestaan over de omvang van het verbod, verhindert het huidige wereldwijde verbod Fabio om zijn taken als technisch directeur te vervullen. Fabio heeft daarom besloten zijn functie bij de club met onmiddellijke ingang neer te leggen om zich te concentreren op zijn juridische positie met betrekking tot de uitspraken van de FIGC en de wereldvoetbalbond FIFA.”

Tottenham-voorzitter Daniel Levy reageerde dat het een stresserende periode is geweest voor Paratici en zijn familie. “We wilden ervoor zorgen dat de juiste procedure kon worden gevolgd. Fabio is een man die voetbal leeft en ademt - we wensen hem het allerbeste.” Twee weken geleden duidde Tottenham de Australiër Scott Munn als Chief football officer om alle voetbalafdelingen te leiden.

Paratici had al eerder een stap opzijgezet bij Tottenham als gevolg van zijn schorsing voor financiële misstanden tijdens zijn periode bij Juventus. De Oude Dame zou zich schuldig hebben gemaakt aan het creëren van illegale meerwaarden bij spelerstransfers. Ook zou de club in het geheim spelers hebben uitbetaald tijdens de eerste maanden van de coronacrisis, terwijl was aangekondigd dat alle spelers vier maanden salaris zouden inleveren. Daarvoor kreeg de club vijftien punten aftrek, terwijl verschillende (oud-)bestuurders werden geschorst, onder wie Paratici. De FIFA nam daaropvolgend de schorsing van de Italiaan wereldwijd over. Juventus ging tegen de puntenaftrek in beroep en kreeg donderdag goed nieuws. Naast het beroep van Paratici werden ook dat van ex-voorzitter Agnelli en technisch coördinator Cherubini verworpen.