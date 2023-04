VRT-CEO reageert op heisa rond ‘spreekverbod’: “Geen sprake van zwijgplicht, communicatie niet goed aangepakt”

Dat er een ‘spreekverbod’ of ‘zwijgplicht’ zou zijn ingevoerd bij de VRT, klopt niet. Dat zegt tenminste VRT-CEO Frederik Delaplace in een mail aan het personeel, zo meldt VRT nieuws. “Iedereen moet binnen VRT zijn of haar mening kunnen uiten en dat zonder angst kunnen doen.” Hij erkent dat hij die communicatie niet goed heeft aangepakt.

Een interne mail van Delaplace veroorzaakte begin deze week veel ophef binnen en buiten de VRT. Onder de titel “geen commentaar” waarschuwde hij voor “onvoorzichtige uitspraken” en het delen van vertrouwelijke informatie met externen. Volgens hem “ondergraven we vaak zelf het beeld van de sterke mediaorganisatie die we nochtans zijn”. Zijn boodschap: laat enkel en alleen de communicatiedienst communiceren over de VRT.

De vakbonden reageerden boos op de mail, die ze interpreteerden als “spreekverbod”, en dienden een dag later zelfs een actieaanzegging in. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) vond vooral de toon en formulering van de mail eigen zeggen “ontzettend overstandig en niet voor herhaling vatbaar”.

Nieuwe mail

Het personeel van de VRT heeft vrijdag een nieuwe mail van Delaplace in zijn inbox gekregen. Daarin reageert hij op de ontstane heisa. “Heel wat medewerkers reageerden verbaasd en geschrokken en er vielen termen als spreekverbod en zwijgplicht. Laat me heel duidelijk zijn: daar is geen sprake van. Iedereen moet binnen VRT zijn of haar mening kunnen uiten en dat zonder angst kunnen doen. Dat verandert niet. Het zou ook erg bizar zijn, komende van iemand die zelf zijn halve leven journalist is geweest. Maar OK, ik had dat beter kunnen en moeten duiden.”

Toch herhaalt Delaplace de stelling dat de afspraken over externe communicatie binnen de VRT onvoldoende duidelijk zijn. “Dat is nochtans nodig om te vermijden dat al het goeds over VRT keer op keer teniet wordt gedaan door akkefietjes en perslekken.” Volgens hem laat de integriteitscode niet toe om schade te berokkenen aan de VRT. Hij wil daar nauwer op toezien, klinkt het.

Delaplace roept daarnaast op om “problemen, ergernissen, kritiek eerst intern aan te pakken”. Hij wil binnen de VRT ook inzetten op een “open debatcultuur”.