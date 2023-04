JOUW MENING. Weinig begrip voor geflitste “melkkoe” en moet telewerk vanuit het buitenland kunnen?

Het Nieuwsblad geeft om jouw mening. We vroegen onze lezers wat ze vinden van het verhaal van Philippe uit Visé, die zeven keer geflitst werd tijdens een uitstap aan zee, en of telewerk vanuit het buitenland moet kunnen. Dit zijn de resultaten.

Philippe wordt zeven keer geflitst tijdens dagje naar de kust: “Ik keer nooit meer terug”

Philippe uit Visé komt niet meer terug naar de Belgische kust. Eind maart reed hij via de E40 naar zee, met zeven snelheidsboetes ten gevolg. De prijs van alle overtredingen samen bedraagt meer dan 500 euro. Op Facebook gaf de man aan dat hij zich een melkkoe voelt, maar daar willen de meeste lezers niet van weten.

“Dit zijn geen verstrooidheidsboetes ofzo. Als je zeven maal geflitst wordt op twee dagen tijd, is je rijgedrag problematisch”, vindt Rik V. Heel wat lezers sluiten zich daarbij aan. “Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten”, antwoordt Lieve V. Ook Etienne K. heeft geen medelijden met de man: “Dit bevestigt alleen dat hij een manifeste en moedwillige snelheidsovertreder is, en dat hij dringend moest gestopt worden. Quad erat demonstrandum.”

Toch zijn er ook lezers die het gevoel van Philippe begrijpen, en ook een Latijnse uitspraak in petto hebben. “Non bis in idem”, zegt Edmond C. Daarmee bedoelt hij dat Philippe niet twee keer voor hetzelfde feit bestraft moet worden. Ook Jean-Pierre C. heeft wel begrip voor de man. “Ik begrijp zijn gevoel volkomen. Verkeersveiligheid is prioritair, maar meer en meer wordt de automobilist gebruikt om geld in het laatje te brengen. Hier wordt naar de letter van de wat bekeurd, en niet naar de geest.”

Betrapt door collega op het vliegtuig: ambtenaar die telewerkte vanop vakantie, ontslagen

Een Belgische ambtenaar vloog zonder toestemming naar Portugal om te telewerken, en bekoopt dat nu met zijn ontslag. De hele kwestie kwam per toeval aan het licht, gezien een collega op dezelfde vlucht zat. De ambtenaar trok naar de Raad van State omdat hij van mening was dat de kwaliteit van zijn werk niet werd beïnvloed door zijn reis, maar hij heeft geen gelijk gekregen. In het arbeidsreglement stond aangegeven dat telewerk van thuis uit gedaan moet worden.

We vroegen onze lezers of telewerk vanuit het buitenland moet kunnen, en 73 procent reageerde positief. “De coronapandemie heeft aangetoond dat een bedrijf kan blijven draaien vanop eender welke plaats, zolang er maar een internetverbinding is”, zegt Steve M. Ook Philippe V. ziet geen problemen, “mits degelijke afspraken met de werkgever, vooral om een verzekeringsproblematiek te vermijden.” Voor Wim D. is telewerken niet gelijk aan thuiswerken. “Als je het vertrouwen geeft om te telewerken, moet je ook de omgeving waarin dat gebeurt los kunnen laten. Thuis, een coworkspace, een koffiebar, de bibliotheek, in de tuin, op hotel,… Als het goed gebeurt, is er geen probleem.”

Patricia V. twijfelt of telewerken vanuit het buitenland wel een goed idee is. “In theorie is het best mogelijk dat de kwaliteit van het werk er niet onder zal lijden, maar op een vakantieverblijf heerst toch een andere stemming. Er is minder concentratie”, zegt ze. Voor 24 procent van de lezers is telewerken vanuit het buitenland simpelweg not done. “Niet iedereen kan telewerken,” zegt Peter T. “Door dit toe te laten, zullen bepaalde werknemers extra vakantie met de familie kunnen genereren. Ze doen dan wel telewerk aan de rand van het zwembad, maar ze zijn ook met de familie weg.”