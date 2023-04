Stroomprijs blijft geplafonneerd tot 2025 in Frankrijk

De stroomprijzen in Frankrijk blijven nog bijna twee jaar geplafonneerd, tot begin 2025. Dat kondigde de Franse minister van Economie Bruno Le Maire vrijdag aan. Voor de gasprijs, die sterk is gedaald op de groothandelsmarkten, komt er wel een einde aan het zogenaamde “bouclier tarifier” of tariefschild.

De maatregel werd in oktober 2021 ingevoerd door de Franse regering, om grote schokken op de energiefactuur te vermijden. De geopolitieke spanningen en later de oorlog in Oekraïne zorgden voor een ongeziene opstoot van de gasprijs op de internationale markten, waarbij ook elektriciteit fors duurder werd. In Frankrijk zelf waren er dan weer problemen met het productiepark van EDF, de uitbater van de kerncentrales. Die moest verschillende centrales stilleggen wegens scheurtjes en onderhoud.

Le Maire wees er vrijdag op dat de stroomprijs nog altijd flink hoger is dan voor de crisis, en dat de stroomproductie bij EDF “‘licht onder de verwachtingen blijft”. Hij wil het prijsschild geleidelijk afbouwen “om de Fransen niet te verontrusten”, klonk het. Normaal zou de maatregel eind dit jaar opgeheven worden.

Vorig jaar stegen de stroomprijzen in Frankrijk -dankzij de tussenkomst van de staat- met slechts 4 procent, dit jaar mag die stijging maximaal 15 procent bedragen.

Voor de gasprijs komt er wel een einde aan het plafond, aldus de minister. Hij verwees naar de sterke daling op de groothandelsmarkten. “Er is geen reden meer om het plafond te behouden. De prijzen liggen opnieuw op het niveau van voor de crisis: zo’n 50 euro per megawattuur”.