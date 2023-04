Beslissing over groenestroomcertificaten met week uitgesteld

De knip in de groenestroomcertificaten is vrijdag kort besproken door de Vlaamse ministerraad, maar een eventuele beslissing is pas voor volgende week.

De Vlaamse regering kondigde vorig jaar op initiatief van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) aan dat de groenestroomcertificaten van 200 grote bedrijven zouden worden stopgezet. Hierdoor zou de regering 1,2 miljard euro aan subsidies kunnen besparen, en zo de elektriciteitsfactuur voor elke Vlaming drukken. De minister oordeelde dat de bedrijven zoveel subsidies kregen toegewezen, dat hun investering al lang is terugverdiend. ODE Vlaanderen, de sectororganisatie voor duurzame energie, beweerde daarop dat de geplande knip geen 200 maar meer dan 2.000 bedrijven zou treffen.

Volgens Open VLD lopen met de knip zelfs particulieren mogelijk risico, als de discriminatiegrond die beslist wie wel of niet certificaten verliest, niet standhoudt. “Als Europa bevestigt dat er oversubsidiëring is, dan komen op basis van onze Grondwet en het gelijkheidsbeginsel ook particulieren met eigen zonnepanelen in het vizier”, was te horen bij het kabinet van viceminister-president Bart Somers. “Een ander probleem is dat er bedrijven zijn die zonneparken hebben opgekocht en een meerprijs hebben betaald voor de certificaten die nog moeten komen.”

In principe wordt de tekst volgende week ongewijzigd opnieuw geagendeerd, wat dus op een njet van Open VLD zou stoten. “Maar in een week tijd kan er veel gebeuren, dat hebben we bij stikstof ook gezien”, is vrijdag te horen bij het kabinet-Demir.

Het gaat om een vierde goedkeuring, na advies van de Raad van State. Open VLD keurde de regeling eerder al drie keer goed, maar laat zich niet onder druk zetten met dat argument. “Het is net in het advies van de Raad van State dat kan worden gelezen dat kmo’s en particulieren niet per se buiten schot blijven. Het is belangrijk dat je ook bijstuurt na een dergelijk advies”, stelt het kabinet-Somers.